Dalla finale Libertadores alla Roma: il via libera è già arrivato

Dalla finale della Coppa Libertadores alla Roma: il via libera è già arrivato. Ecco lo scenario che si potrebbe concretizzare già nel prossimo mese di gennaio

Botagofo-Atletico Mineiro, ultimo atto, questa sera, della Coppa Libertadores. Due squadre brasiliane a confronto, due squadre che mettono in vetrina diversi elementi che prima o poi potrebbero sicuramente arrivare in Europa.

Sappiamo benissimo come il mercato europeo guardi con molto interesse a quelli che sono i giovani più promettenti del Sud America. Giocatori che molto spesso arriva dall’altra parte dell’Oceano e fanno la differenza. Elementi che possono sicuramente crescere, sia tatticamente che fisicamente in un campionato totalmente diverso da quello brasiliano, e che se messi nelle condizioni di fare bene possono fare la differenza. E andiamo a scoprire quali potrebbero essere le occasioni, magari per la Roma, che da un po’ di tempo come sappiamo non pesca da quelle parti.

Calciomercato Roma, occasione Almada

Anche a gennaio, a dire il vero, ci potrebbero essere delle occasioni importanti, soprattutto perché il Botafogo e il Lione, stessa proprietà, non è che se la passino benissimo sotto l’aspetto economico. Sappiamo che i francesi sono pieni di debiti e sono stati retrocessi in via cautelare in Ligue 2: hanno un po’ di tempo per migliorare le cose. Altrimenti sarà addio alla massima serie.

Un’occasione potrebbe essere quella di Almada: nel momento in cui il Botafogo l’ha presa c’era l’accordo di mandarlo al Lione, ma ora, con il blocco del mercato, questa ipotesi è saltata e Textor, la proprietà, non è escluso che decida di cederlo subito per evitare la retrocessione. Servono almeno 20 milioni di euro, comunque, per prenderlo, quindi la pista rimane difficile. Almada ha passaporto italiano quindi così come Savarino, non più giovanissimo ma tecnicamernte assai forte, un altro che quindi potrebbe prendere la via dell’Europa nel corso dei prossimi mesi.

Igor Jesus, invece, è stato messo nel mirino da diversi club di Premier League. Il suo valore, secondo quanto riportato da calciomercato.it, si aggira intorno ai 30 milioni di euro. E lo stesso percorso lo potrebbe fare anche Luiz Henrique.