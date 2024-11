Filo diretto Juventus-Liverpool: la bocciatura riscrive l’affare

Nel corso delle utlime ore sono emerse delle novità in merito alle prossime mosse di mercato di Cristiano Giuntoli

Per le prime sei squadre della classifica, all’interno di un campionato competitivo quanto quello attualmente in atto nella penisola italica, perdere anche soltanto un punto può significare ritrovarsi esclusi dalla frenetica a appassionante lotta per la vetta della massima lega, attualmente detenuta dalla corazzata partenopea di Antonio Conte.

In molti, nonostante le sorprese di Lazio e Fiorentina e l’ennesima conferma delle qualità di un’Atalanta semplicemente spettacolare, continuano a pensare che, in allungo, le tre principali contendenti saranno Napoli, Inter e Juventus, con quest’ultima che attualmente pare la più precaria delle tre.

Un sistema di gioco fin troppo collaudato nel caso dell’Inter e la capacità di applicare da subito un sistema tanto semplice quanto efficace nel caso del Napoli, sembrerebbero donare maggiori certezze, al contrario di un’idea tattica ancora in crescita tra i corridoi della Continassa.

Intanto, mentre Thiago Motta continua a lavorare sull’affinamento della propria proposta offensiva (attualmente il punto più criticato della sua Juventus), Cristiano Giuntoli deve occuparsi del concepimento di una sessione di calciomercato in grado di colmare le lacune ancora presenti nell’organico bianconero.

Tra segnali più o meno positivi nella Juventus di Thiago Motta spicca senza dubbio alcuno il talento accecante di Andrea Cambiaso, il quale sembrerebbe destinato a rappresentare una delle eccellenze calcistiche del bel paese nel corso dei prossimi anni.

Il gioiello bianconero di Motta può vantare intelligenza, rapidità, una tecnica di base semplicemente disarmante, ma, soprattutto, una versatilità fuori dal comune, che gli ha permesso di ricoprire una quantità sorprendente di ruoli nel corso di questa prima parte di stagione. Caratteristiche che si declinano con stupefacente precisione alla tendenza di Motta di variare con coraggio le posizioni in campo dei propri calciatori.

Juventus e Liverpool sulle tracce di Svensson: “Non vado via prima dell’estate”

È probabile che Motta esulterebbe nel ritrovarsi una Juventus con dieci Cambiaso in campo e, in tal senso, sembra che nel taccuino di Cristiano Giuntoli sia comparso il nome di un calciatore dalle caratteristiche piuttosto similari.

Il calciatore in questione risponde al nome di Daniel Svensson, il quale, come riportato da fotbolldirekt, sarebbe ad un passo dall’abbandonare l’FC Nordsjaelland, ovvero una società della prima divisione danese.

Si tratta di un giovane (classe 2002) svedese, in grado di ricoprire con maestria sia il ruolo di esterno che quello di centrocampista centrale. Sulle sue tracce, oltre alla Vecchia Signora, ecco anche il Liverpool di Arne Slot.

Secondo quanto affermato dallo stesso Svensson, tuttavia, la sua intenzione è quella di concludere la stagione in Danimarca e, in merito al trasferimento al Liverpool il calciatore afferma: “È poco realistico”.