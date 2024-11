Juventus sorpresa: il bomber vola nella Capitale

Juventus sorpresa. Il tanto atteso mercato in casa Juventus potrebbe presentare, fin da subito, imprevisti e difficoltà per il direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

Il sorriso non manca mai sul volto di Thiago Motta. Quasi volesse convincere, e convincersi, come in casa Juventus tutto vada bene. Ed invece più di qualche problema è ben presente. E sono tutti ben raccolti all’interno del JMedical.

Nella canonica conferenza stampa pre-gara che vedrà la Juventus impegnata in Puglia contro il Lecce, il tecnico bianconero non ha dato l’undici inziale della gara contro i giallorossi salentini ma ha fornito un ben altro elenco. Non undici nominativi, bensì ‘soltanto’ nove. E’ la dolorosa nota degli assenti per infortunio. Una ‘novena’ che non lascia granché tranquillo Thiago Motta. E chissà se durante lo sciorinare del triste elenco il tecnico italo brasiliano avrà immaginato a coloro che potrebbero prendere il posto di alcuni degli illustri assenti. Ma per questo dovrà forzatamente attendere gennaio.

Juventus sorpresa: l’attaccante non sbarca alla Continassa

Gennaio ed il mercato di riparazione. Mai come in questa stagione la storica definizione del mercato invernale calza a pennello per la società bianconera.

‘Riparazione’, questo sarà l’arduo compito affidato a Cristiano Giuntoli. Riparare agli improvvisi vuoti causati dai numerosi infortuni. Ed il fronte offensivo sembra il reparto che, al momento, dia maggiori preoccupazioni. Se di Arek Milik si sono perse ormai le tracce, l’infortunio di Dusan Vlahovic ha privato Thiago Motta unico attaccante centrale a disposizione. Cristiano Giuntoli sta seguendo una possibile alternativa ma la strada appare in salita. Almeno secondo quanto risulta a caughtoffside.com. Il prospetto inseguito è Evan Joe Ferguson, attaccante irlandese del Brighton e della nazionale irlandese.

La valutazione del giovane attaccante che ne ha fatto il Brighton è di 60 milioni di euro. Il club inglese, però, è propenso a cedere in prestito a gennaio Evan Ferguson per poi trattare una sua eventuale cessione definitiva la prossima estate. La Juventus, così come la Roma, sembrerebbero indietro alla corsa all’irlandese. Favorito parrebbe il West Ham ma non è detta l’ultima parola dal momento che altri club prestigiosi quali il Newcastle United, il Chelsea, il Manchester United, il Manchester City e l’Arsenal seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda.