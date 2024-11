Niente rinnovo e addio Pellegrini: arriva il verdetto finale

Niente rinnovo e addio Pellegrini: contro l’Atalanta potrebbe arrivare già un primo verdetto. Ecco la situazione attorno al capitano

Due indizi non fanno una prova. Ma come ci raccontano nei libri gialli, dove si cercano le prove per cercare di far venire a galla quello che potrebbe essere il responsabile di un delitto, ne bastano tre. Quindi, lunedì, nel match contro l’Atalanta all’Olimpico, se ne saprà sicuramente di più.

Il primo indizio è arrivato all’intervallo della sfida contro il Napoli: dopo i primi 45minuti non giocati sui suoi livelli, allora Ranieri ha deciso di toglierlo dal campo. Il secondo è arrivato nella serata di ieri, nel match contro il Tottenham: 90 minuti in panchina a guardare i compagni lottare per raggiungere un ottimo pareggio. Certo, si è scritto che la condizione fisica non era delle migliori, ma non c’era ovviamente nessun problema che lo avrebbe potuto tenere fuori. O almeno non ufficiale. E alla fine Ranieri ha pure deciso di far rivedere il campo a Saelemaekers, che proprio in Inghilterra è tornato in campo dall’infortunio. Ovvio che parliamo di Pellegrini.

Niente rinnovo e addio Pellegrini: la situazione

Il capitano, come detto anche dal tecnico in due delle tre conferenze stampa fatte finora, sta vivendo un momento un po’ così. Non riesce a tirare fuori quelli che sono i suoi pensieri che lo attanagliano. Sicuramente anche lui paga, sotto l’aspetto mentale, il cammino che la Roma ha fatto fino al momento e, indossando la fascia al braccia, ne sente maggiormente la responsabilità. Ma se dovesse rimanere in panchina (a meno che non arrivino notizie di problemi fisici nel corso delle prossime ore) anche contro l’Atalanta, allora come detto prima gli indizi diventerebbero tre e allora un ragionamento, anche sul rinnovo contrattuale, si potrebbe fare.

Sì, perché Pellegrini per ora ha un accordo fino al 30 giugno del 2026 e fino ad oggi, come hanno raccontato le cronache dei quotidiani dei giorni scorsi, non ha ricevuto nessuna chiamata per un’eventuale rinnovo. Quindi è una situazione da tenere sotto la lente d’ingrandimento nel corso dei prossimi mesi. Un addio anticipato rispetto alla naturale scadenza? Diciamo che non è un’ipotesi del tutto da scartare.