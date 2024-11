Roma-Atalanta, da Dybala a Pellegrini e Cristante: la conferenza di Ranieri | LIVE

Roma-Atalanta, Claudio Ranieri in conferenza stampa in vista del match di lunedì sera all’Olimpico. Ecco tutte le sue parole in diretta

Nuova conferenza stampa per Claudio Ranieri che dopo il bel pareggio in Inghilterra contro il Tottenham è alla ricerca, anche, della prima serata positiva in campionato. Al debutto è arrivato un uno a zero contro il Napoli. Lunedì, contro l’Atalanta – un match difficilissimo – ci si aspetta un risultato diverso.

O almeno si spera, soprattutto perché la Dea di Gasperini è una delle squadre più in forma al momento. C’è curiosità, come al solito, per scoprire quali sono le condizioni di Dybala, uscito dopo un tempo a Londra, ma anche quelle di Hermoso che è fermo ormai dall’inizio del mese di novembre. Insomma, il menù è ricco.

Roma-Atalanta, le parole di Ranieri

Tra pochi minuti, quindi, inizierà la conferenza stampa di Claudio Ranieri, seguite con la diretta testuale