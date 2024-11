Scambio e cash, game over Juventus: gode solo Mourinho

La Juventus deve arrendersi all’inserimento di Mourinho nella trattativa: può essere suo con uno scambio e una parte cash

I bianconeri avevano pensato di regalare a Thiago Motta un rinforzo a gennaio, che però ora sembra vicinissimo al trasferimento in Turchia. Lo Special One può rilanciarlo ad alti livelli dopo un periodo di appannamento.

La Juventus deve rinforzare la propria rosa in vista di gennaio, con almeno due ruoli che necessitano più di altri di avere un innesto extra. Difensore (preferibilmente mancino), per ovviare agli infortuni di Bremer e Cabal, più attaccante, viste le difficoltà fisiche di Milik. Giuntoli sta cercando di mettere a disposizione di Thiago Motta un nome importante per reparto, ma almeno per quanto concerne la punta deve fare i conti con l’inserimento di Josè Mourinho in una trattativa.

Il Fenerbahce di Mourinho vuole continuare ad investire nel mercato invernale, per provare a competere in Turchia con il Galatasaray. I giallorossi sono avvantaggiati ma lo Special One vuole essere ambizioso. Per fare ciò serve uno sforzo a gennaio e il profilo giusto può essere quello di Ansu Fati, già accostato negli scorsi mesi alla Juventus. Dopo aver provato a sfondare in Premier League con la maglia del Brighton, Ansu Fati è tornato in estate al Barcellona, dove sta trovando pochissimo spazio. Il talento classe 2002 sembra aver perso quella scintilla che aveva portato molti osservatori a bollarlo con la nomea di fenomeno.

Ansu Fati verso il Fenerbahce con uno scambio: la Juventus deve arrendersi

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Elgoldigital, per il presidente Laporta e il ds Deco non è tra gli inamovibili, anzi e si potrebbe ipotizzare una cessione imminente. Lo spagnolo potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un esterno destro che piace molto dalle parti del Camp Nou, Bright Osayi-Samuel.

Il giocatore di origine nigeriana gioca proprio nel Fenerbahce di Mourinho, che tra l’altro lo stima molto, ma potrebbe lasciarlo partire per arrivare all’altro obiettivo. L’ex ala del Queens Park Rangers è attualmente sotto contratto con la squadra turca fino al 30 giugno 2025 e quindi potrebbe essere ceduto per non arrivare a scadenza. Ansu Fati potrebbe convincersi a provare un’avventura a Istanbul, per il bene di tutti. Mou lo spera.