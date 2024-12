Addio Theo Hernandez e sostituto bloccato: Conte a mani vuote

Dal Napoli al Milan, sostituto di Theo Hernandez già bloccato: ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Il Milan sta attraversando un periodo di alti e bassi, caratterizzato da prestazioni altalenanti e questioni che hanno coinvolto giocatori chiave come Theo Hernandez e Rafael Leao. Recentemente, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro l’Empoli, con gol di Morata e una doppietta di Reijnders.

Tuttavia, la prestazione di Theo Hernandez in quella partita è stata deludente, continuando un trend negativo per il terzino francese. Sul fronte del calciomercato, non casualmente, si intensificano le voci su una sua possibile partenza. Il Bayern Monaco, ad esempio, è stato uno dei club accostati con maggiore insistenza al nazionale francese, tra i profili maggiormente discussi per prestazioni e possibili addii al Milan nel corso dei prossimi mesi.

Dal Napoli al Milan, c’è Guiterrez per il post Theo Hernandez

L’aria in casa Milan, infatti, continua ad essere quella che tira in una società che ha investito tanto e che sta cercando di cambiare, ponderando delle scelte che potrebbero ben presto toccare anche nomi molto altisonanti. Tra questi, sebbene per motivi diversi, anche quello di Reijnders, le cui prestazioni stanno generando grandissime attenzioni tra le fila europee e, in particolar modo, della Premier.

Tornando al futuro di Hernández al Milan, quest’ultimo rimane incerto, soprattutto considerando le difficoltà nel rinnovo contrattuale. Il giocatore avrebbe richiesto un ingaggio di 8 milioni di euro, una cifra che il club non sarebbe disposto a soddisfare. Discorso non dissimile per Rafael Leao, i cui atteggiamenti, soprattutto nei precedenti mesi, avevano aggravato una situazione che già lasciava propendere per una possibile cessione a stretto giro.

Il rendimento del portoghese, soprattutto dopo la vittoria con il Real Madrid, è stato, però, in crescendo, con le voci relative ad un approdo in Spagna che ancora non si arrestano. Non meno insistenti le notizie su Theo Hernandez, rispetto al quale arrivano aggiornamenti significativi da Fichajes.net.

Secondo le penne spagnole, il Milan si muove sul mercato in vista della possibile partenza di Theo, oggetto di interesse da parte di club come anche lo stesso Real Madrid. Tra i candidati per sostituirlo spicca Miguel Gutiérrez, terzino del Girona, apprezzato per le sue doti tecniche e la solidità difensiva. Il 23enne spagnolo è considerato un profilo ideale per mantenere competitiva la fascia sinistra dei rossoneri. Questo nome, qualche settimana fa, era stato accostato anche al Napoli di Antonio Conte.