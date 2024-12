Bancomat Roma, apertura UFFICIALE: via libera a gennaio

Molto interessanti le parole rilasciate dal Ds giallorosso Ghisolfi nel corso della sua intervista esclusiva: c’è l’annuncio ufficiale

Finalmente. Dopo esser stato quasi un oggetto misterioso, materializzatosi per la prima volta, in modo decisivo, nello spogliatoio di Firenze dopo la batosta subita dalla Roma nella trasferta in terra toscana, Florent Ghisolfi ha rotto gli indugi. Recependo, forse con un po’ di ritardo, la necessità di far sentire la propria voce. Forse al di là dei contenuti del suo intervento. Che, per inciso, non sono stati assolutamente banali nell’intervista esclusiva rilasciata al ‘Corriere dello Sport’.

Nella tormentata e travagliata stagione della Roma – scivolata, dopo le gare del sabato, a soli 2 punti dalla zona retrocessione – c’è una costante che non ha certo aiutato la squadra ad ottenere dei risultati positivi. Al netto degli errori compiuti innanzitutto dalla dirigenza, e poi dai protagionisti in campo. Stiamo parlando delle sviste arbitrali che hanno oggettivamente danneggiato la squadra.

L’ultimo doppio episodio, quello legato ai falli di Romelu Lukaku a Napoli non sanzionati dall’arbitro, hanno scatenato la reazione del dirigente transalpino, che ha chiesto più rispetto per il club giallorosso. Ma non è tutto. Oltre a fare il punto della situazione dall’avvento di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, l’ex Nizza ha parlato anche di mercato. E dell’imminente finestra invernale di scambi, che vedrà sicuramente la società giallorossa attiva sul fronte delle entrate. Parola di Ds.

Ghisolfi, c’è il via libera sul mercato: “Vincoli non penalizzanti”

“La nostra intenzione è quella di migliorare la squadra già a gennaio. I vincoli del settlement agreement non sono più così penalizzanti. Credo che già in estate si fosse capito“, ha rivelato il francese nel corso della sua intervista al quotidiano. Una rivelazione che non può che far piacere sia al mister giallorosso – ‘costretto’ a lavorare con un materiale umano che non ha scelto in prima persona – sia agli stessi tifosi, inebriati al pensiero di accogliere a Trigoria dei volti nuovi.

Il Ds ha poi ha anche tenuto a fare un’altra precisazione. Che simboleggia un deciso cambio di rotta rispetto alle ‘strane’ abitudini dei proprietari del club. “I Friedkin torneranno a Roma presto, molto presto. Anche in presenza. Hanno scelto di lottare“, ha assicurato Ghisolfi.