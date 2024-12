Boom Juventus, ecco l’erede di Vlahovic: clausola aggirata

Dall’Inghilterra trapela un’importante indiscrezione che, se confermata, potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro di Vlahovic

A poche ore dal fischio d’inizio della gara del ‘Via del Mare’ contro il Lecce, la Juventus continua ad interrogarsi sulla bontà di un organico che soprattutto in alcuni reparti ha evidenziato dei limiti strutturali piuttosto evidenti. Complice anche i tanti infortuni, infatti, Thiago Motta è stato chiamato agli straordinari con risultati non sempre incoraggianti.

Quanto sta succedendo in attacco, ad esempio, ne è una testimonianza tangibile. A causa dell’infortunio di Dusan Vlahovic, il reparto offensivo bianconero è attualmente privo del suo punto di riferimento. In realtà la situazione riguardante il numero 9 della Juventus è molto più complessa e chiama in causa anche i colloqui – non ancora approfonditi – relativi al rinnovo del contratto dell’ex bomber della Fiorentina. I 12 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti dal serbo sono un onere giudicato troppo elevato dalla ‘Vecchia Signora’ che, non a caso, sta provando a trovare l’accordo per il prolungamento del serbo con annessa spalmatura.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Delap

Parallelamente, Giuntoli ha cominciato a muovere passi concreti anche per l’eventuale sostituito di Vlahovic. Oltre a ragionare nell’immediato su un nuovo attaccante in grado di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Thiago Motta, infatti, la ‘Vecchia Signora’ non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui si creassero i presupposti per l’addio di Vlahovic.

Proprio in questa direzione si collocano le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato dal Daily Mirror, infatti, la Juventus si sarebbe aggiunta al Chelsea nella corsa a Liam Delap. A tal proposito, emissari bianconeri sono stati ‘pizzicati’ a Portman Road per vedere all’opera da vicino il 21 enne attaccante, contro il Manchester United. Bomber moderno, forte fisicamente ma in grado anche di attaccare la profondità, Delap ha calamitato l’interesse anche dei Red Devils oltre che del Chelsea. Ricordiamo, però, che il City può ancora esercitare un controriscatto oltre che detenere una percentuale del 20% sulla futura rivendita del calciatore.