Esonero prima della Roma: verdetto definitivo in arrivo

La Roma giocherà domani sera contro l’Atalanta, ma prima bisogna registrare un esonero che potrebbe cambiare l’equilibrio del campionato.

La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver perso allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli capolista, ha fornito un’ottima prestazione in Europa League. Giovedì scorso, infatti, i giallorossi hanno pareggiato per 2-2 a Londra contro il Tottenham.

Tuttavia, il club capitolino è chiamato ad un’altra gara molto difficile. Domani sera, infatti, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico una delle squadre più in forma in questo momento in Europa, ovvero l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Al netto delle difficoltà che porta con sé il match contro il bergamaschi, visti gli attuali due punti sul terzultimo posto, il team giallorosso deve assolutamente evitare un ulteriore ko in campionato. Nel frattempo, però, bisogna registrare un esonero prima della gara contro la Roma.

Il Venezia sta riflettendo sulla posizione di Eusebio Di Francesco: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Venezia starebbe valutando l’ipotesi di esonerare Eusebio Di Francesco. L’ex allenatore della Roma, dunque, potrebbe pagare il ko per 3-0 subito ieri al Renato Dall’Ara dal Bologna guidato da Vincenzo Italiano.

Nelle prossime ore, dunque, i dirigenti del Venezia rifletteranno sull’esonerare o meno Eusebio Di Francesco. Ricordiamo che il team lagunare è ultimo in classifica con soli otto punti totalizzati nelle prime quattordici giornate di questo campionato.