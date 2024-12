Juventus ferma al palo: per la Roma non è ancora finita

Calciomercato Roma, effetto domino Juventus: la presa di posizione che facilita il compito di Ghisolfi. Lo scenario

Reduce dall’importante pareggio ottenuto contro il Tottenham, la Roma di Claudio Ranieri guarda con maggiore ottimismo alle prossime uscite ufficiali. Con la consapevolezza, però, che la strada da fare è ancora lunga e tortuosa e i margini di errori piuttosto ristretti.

In quest’ottica la sessione invernale di calciomercato potrebbe rappresentare in un certo senso un toccasana per i giallorossi. I tanti errori individuali hanno infatti messo a nudo i limidi strutturali di un organico che necessita di qualche ritocco in settori nevralgici del campo. A cominciare dalle corsie esterne, ma non solo. Tra le tante piste che Ghisolfi sta scandagliando, infatti, non è escluso che il tema attacco ritorni prepotentemente a prendere quota. La necessità di far rifiatare Artem Dovbyk – apparso un po’ in ombra nelle ultime uscite ufficiali – si coniuga con il desiderio di capitalizzare quelle occasioni a sorpresa che si potrebbero presentare da un momento all’altro.

Calciomercato Roma, le ultime: “Il Napoli non vuole cedere Raspadori alla Juve”

In un mosaico ancora tutto da costruire, sorprende fino ad un certo punto che uno dei profili accostati alla Roma negli ultimi giorni sia quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli – utilizzato con il contagocce in questo inizio di stagione – potrebbe fare le valigie anzitempo.

Diversi sono i club di Serie A sulle sue tracce. A cominciare dall’Atalanta – che sta valutando con estrema attenzione i margini di manovra – ma non solo. In tempi e in modi diversi, infatti, anche la Juventus ha cominciato a sondare il terreno in maniera esplorativa. Tuttavia, a meno di dietrofront improvvisi, è difficile che i partenopei aprano alla cessione di Raspadori alla ‘Vecchia Signora’. Almeno questa è la convinzione di Luca Momblano che, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, si è espresso in questi termini sull’argomento: “Pare che il Napoli non voglia dare Raspadori alla Juve; di contro, i bianconeri neanche in presenza dell’offerta giusta vogliono dare Fagioli al Napoli”.