Kanté al posto di Pogba: proposta accettata

La presa di posizione del club non è tardata ad arrivare: l’acquisto di Paul Pogba non è affatto considerato una priorità

Uno dei casi più spinosi che è stata chiamata ad affrontare la Juventus in questo inizio di stagione piuttosto problematico ha riguardato Paul Pogba. L’ufficialità della rescissione consensuale del contratto con il francese ha rappresentato in un certo senso la chiusura di un cerchio.

Che Cristiano Giuntoli non intendesse assolutamente ‘aspettare’ ancora una volta il ‘Polpo’ è stato indirettamente testimoniato da una campagna estiva nella quale la Juventus ha prestato molta attenzione a rinforzare la zona nevralgica del campo. Che le risposte fornite dal centrocampo non siano state quelle attese, è innegabile. Così come era evidente il gelo calato nei rapporti tra Pogba e la ‘Vecchia Signora’. Dal canto suo, il calciatore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, diviso tra la voglia di giocarsi ancora le sue chances in un campionato europeo e la tentazione di accettare una proposta ‘esotica’ allettante.

Pogba ‘scartato’ dall’Atletico Madrid: virata su Kanté

Tra le diverse destinazioni di Pogba, però, una può essere scartata quasi definitivamente. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid, al quale nei giorni scorsi è stato proposto il profilo dell’ex centrocampista della ‘Vecchia Signora’. Come riferito da elgoldigital.com, però, i Colchoneros non avrebbero intenzione di affondare il colpo per l’ex mezzala della Juventus, intrigati all’idea di mettere le mani su una vecchia conoscenza del calcio europeo.

Ci stiamo riferendo a N’Golo Kanté. L’ex centrocampista del Chelsea, ora all’Al-Ittihad, sta valutando con estrema attenzione la possibilità di ritornare in Europa. Sotto questo punto di vista, dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, l’Atletico avrebbe sciolto le riserve, intenzionato ad affondare il colpo per il francese. Simeone, infatti, avrebbe già dato il suo benestare ad un’operazione che, dunque, potrebbe accendersi da un momento all’altro.