Probabili formazioni Roma-Atalanta: doppio cambio Ranieri

Probabili formazioni Roma-Atalanta. Lunedì sera all’Olimpico arriveranno i nerazzurri bergamaschi. Un’altra grande sfida per Ranieri che stupisce ancora.

Chissà se al momento in cui non ha resistito alla proposta della Roma, Claudio Ranieri, ha gettato lo sguardo sul calendario della formazione giallorossa.

L’esordio sulla panchina della Roma, avvenuto al Maradona contro il Napoli capolista di Antonio Conte, non è stato granché fortunato e ha maturato una nuova sconfitta. Dopo Napoli ecco Londra. Dal campionato all’Europa League, dal Napoli al Tottenham. Questa volta non è stata una sconfitta ma un pareggio ricco di contenuti e di aspetti che lasciano ben presagire per l’immediato futuro. Il terzo atto del Ranieri-Ter è probabilmente il più difficile in questo momento. Lunedì sera allo Stadio Olimpico ‘scenderà’ infatti l’Atalanta di Gian Piero Gasperini reduce dal tennistico, e roboante, 1-6 inflitto allo Young Boys in Champions League. Ancora una volta, per la Roma, il peggior avversario possibile. Ma dopo Londra…

Roma-Atalanta: le probabili formazioni

Tre sconfitte nelle ultime tre gare. Occorre un’immediata inversione di tendenza. Per lunedì sera Claudio Ranieri non ha problemi di formazione e dovrebbe schierare Paulo Dybala fin dall’inizio. Sul fronte Atalanta Gian Piero Gasperini dovrà invece fare a meno di Gianluca Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. Tecnico: Claudio Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Tecnico: Gian Piero Gasperini.

L’appuntamento è quindi per lunedì allo Stadio Olimpico. Orario d’inizio ore 20.45.