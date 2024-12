Addio immediato alla Roma, via dopo sei mesi: il giocatore non dà nessuna garanzia e Ghisolfi è pronto a cederlo. Ma non è l’unico che potrebbe salutare

Se prima vi abbiamo parlato di quelli che potrebbero essere gli innesti della Roma, anzi che sicuramente saranno a gennaio con l’arrivo di un terzino destro che possa far accomodare Celik e un centravanti che possa dare fiato a Dovbyk, in questo articolo vi parliamo di quello che, intanto, sarà quasi un addio sicuro ai giallorossi il mese prossimo e chissà, magari non potrebbe essere l’unico.

Partiamo da un fatto semplice: Ghisolfi ovviamente non avrà a disposizione i soldi che ha maneggiato in estate per il mercato, quindi si dovrà fare necessità-virtù. E allora ecco che, per questo motivo, si potrebbero aprire degli scenari interessanti. Detto questo, andiamo a vedere chi quasi sicuramente lascerà il club.

Addio immediato a Shomurodov: ma non è l’unico

La Roma, si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina, cercherà di mandare via Eldor Shomurodov: non dà garanzie come vice Dovbyk e il club lo metterà sul mercato sperando di cederlo ad un club di “medio-bassa in classifica (anche all’estero) che ha bisogno di un rinforzo” si legge.

E come detto prima non dovrebbe-potrebbe, essere l’unica cessione. Per trovare quei soldi che potrebbero servire per i colpi anticipati prima, la Roma “cercherà di cedere quei giocatori che hanno deluso le aspettative o che hanno bisogno di giocare con regolarità per crescere e migliorare. Incassando anche qualcosa dalle cessioni o dai prestiti in modo da poter raggiungere gli obiettivi individuati per rinforzare la squadra”. Insomma, a gennaio dentro il club giallorosso ci potrebbe essere una mezza rivoluzione.