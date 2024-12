Addio Juve, firma clamorosa col PSG

In casa Juve, dopo il deludente pareggio di ieri contro il Lecce, bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

Dopo il pari per 0-0 rimediato in Champions League contro l’Aston Villa di Unai Emery, la Juventus ha ottenuto un pareggio anche in campionato. La ‘Vecchia Signora, infatti, ha pareggiato per 1-1 ieri sera allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.

La Juventus è riuscita a passare anche in vantaggio nel secondo tempo con il gol siglato da Cambiaso, ma poi il team pugliese è riuscito a pareggiare nei minuti finali grazie al tap-in di Rebic. Con questo pareggio, considerando anche la vittoria del Napoli di Antonio Conte contro il Torino, la ‘Vecchia Signora’ dista ora sei punti dal primato della Serie A.

Proprio per questo motivo, di fatto, la Juve nel prossimo turno di campionato deve assolutamente vincere contro il Bologna, ex squadra di Thiago Motta. Tuttavia, prima del match contro il team rossoblù, in casa juventina bisogna registrare un aggiornamento in sede di calciomercato molto negativo.

Calciomercato Juve, trattativa avviata tra il PSG e Salah: ecco le ultime notizie

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘TalkSport’, infatti, il PSG e Salah hanno dato il via ad una trattativa per il trasferimento dell’egiziano sotto l’ombra della Torre Eiffel. Ricordiamo che, come ammesso dallo stesso giocatore, l’ex Roma difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza con il Liverpool.

Su Mohamed Salah, però, bisogna registrare anche l’interesse di diverse squadre della Saudi Pro League (ovvero il campionato dell’Arabia Saudita). Queste notizie sul calciatore egiziano, di fatto, non faranno piacere allo stesso Thiago Motta. Anche la Juventus, infatti, era stata accostata nei giorni scorsi all’attaccante del Liverpool.