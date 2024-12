Bove, condizioni in miglioramento: oggi il nuovo bollettino

Bove sta meglio, oggi il nuovo bollettino sul centrocampista della Fiorentina colpito ieri da un malore. Ecco le sue condizioni

Dopo la grande paura, un sospiro di sollievo. Ieri pomeriggio il malore con un enorme spavento e un freddo gelido che ha colpito tutti, poi le notizie positive, se così si può dire, già nella serata. Poi la notte, passata in tranquillità.

Il terrore per le condizioni di Edoardo Bove sembra essere stato messo alle spalle. Già da ieri sera dall’ospedale Careggi, sono arrivate delle news che hanno fatto respirare tutti. Notizie ufficiali, ovviamente, com’è giusto che sia quando si parla in questi casi. Non si deve andare oltre la cronaca e non si devono soprattutto prendere in considerazioni indiscrezioni e altro: per fare il meglio serve solamente attendere, e basta.

Bove, il giocatore è in ripresa

E, in attesa di un’altra nota da parte della società toscana e dell’ospedale fiorentino, delle notizie sicuramente verificate da parte dei quotidiani riportano che le condizioni di Edoardo Bove, tesserato giallorosso in prestito in Toscana, sono in miglioramento. Edo è vigile e cosciente. Oggi il centrocampista verrà sottoposto a ulteriori controlli clinici per capire i motivi che hanno portato al malore. Ma in generale, comunque, il peggio è passato.

Adesso c’è solamente da attendere che tutto finisca e poi ovviamente si capiranno quelli che saranno i tempi di recupero. Un dettaglio, comunque, qualcosa che è in secondo piano nella testa di tutti, perché adesso l’unico modo per stare vicini al giocatore e alla sua famiglia è uno solo: parlare poco di quello che è successo e respirare nel momento in cui arriveranno ulteriori notizie ufficiali. E noi siamo ancora qui, di nuovo, a fare gli auguri a Edoardo di una pronta guarigione. E siamo vicini a lui, alla Fiorentina, ai familiari più stretti e agli amici del calciatore.