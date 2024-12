Dalla Juve alla Roma: ecco il nuovo DS

Juventus e Roma coinvolte nel discorso per il nuovo direttore sportivo. Ranieri può incidere già sulla scelta dei Friedkin per il prossimo anno

La firma del dirigente può arrivare in queste settimane, dopo un lungo corteggiamento. Un profilo internazionale che ha fatto benissimo negli ultimi anni. I tifosi sarebbero di certo entusiasti del colpo.

Claudio Ranieri ha un duplice ruolo nella Roma: allenatore e dirigente. Non a caso dal suo arrivo alcune cose sono cambiate, come le dichiarazioni di Ghisolfi, la voglia della società di comunicare e alcuni allontanamenti come la figura dello psicologo (Coates). Da giugno il tecnico di San Saba diventerà consulente dei Friedkin, cercando di indirizzare al meglio gli sforzi della proprietà dal punto di vista tecnico. Proprio per questo passerà da lui la scelta del nuovo allenatore e probabilmente potrebbe metter bocca anche sull’arrivo di qualche dirigente.

Ghisolfi non può dormire sonni tranquilli e alla fine non è da escludere anche un suo avvicendamento. Sulla carta ci sono alcuni profili che farebbero al caso della Roma, per ricostruire le fondamenta di una società ormai svuotata di figure di calcio. Il nome caldo è quello di Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid, ma in scadenza di contratto a giugno. Come riportato dalla stampa spagnola il suo accordo non verrà rinnovato e la sua avventura al fianco di Simeone volgerà al termine in estate.

La Roma e la Juventus su Berta: il ds può firmare per il PSG

Su Berta si era affacciate sia la Roma che la Juventus nell’ultimo periodo. Tra l’altro i Friedkin lo avevano sondato anche all’inizio della loro avventura capitolina, ma all’epoca ricevettero un “no grazie” come risposta. Ora l’atteggiamento è cambiato ma è la concorrenza a poter beffare ancora una volta la proprietà americana. Si perché a fare sul serio sul ds dell’Atletico c’è il Psg.

Al Khelaïfi ha ottimi rapporti con Berta e vorrebbe portarlo a Parigi per intraprendere un nuovo progetto. Sembra che a Madrid l’ex dirigente del Parma abbia perso potere in favore di Carlos Bucero, che ne prenderà il posto in estate. Le uniche chance per Juve e Roma di tornare in corsa su di lui sono legate ad un mancato accordo con i parigini, che però al momento sembrano molto in vantaggio.