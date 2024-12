Doccia gelata Juventus: chiudono per Zirkzee

Doccia gelata Juventus. Un obiettivo primario del mercato di gennaio della società bianconera sembra svanire definitivamente.

Un numero infinito di nomi, di ipotesi, di possibilità messe in prima pagina ogni giorno. Ogni giorno che passa e che vede avvicinarsi il grande momento dell’avvio delle trattative di mercato quegli stessi nomi è come se apparissero più grandi. Più invadenti.

Vi sono nomi, poi, che in Italia si conoscono molto bene, per un passato più o meno recente, nel nostro Belpaese. In riferimento al mercato prossimo della Juventus un nome appare sempre presente perché considerato l’obiettivo numero uno per l’attacco da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. La stagione scorsa l’attaccante olandese, Joshua Zirkzee, ha indossato la maglia rossoblù del Bologna, la formazione guidata dall’attuale tecnico bianconero. Ha dapprima incantato la capitale emiliana, poi l’Italia intera. Con l’approdo del tecnico italo brasiliano alla Continassa sembrava che il suo passaggio in bianconero fosse pressoché automatico.

Doccia gelata Juventus: Joshua Zirkzee non andrà alla Juve

La scorsa estate il Bologna, infastidito dall’addio del suo tecnico, non ha voluto cedere il suo gioiello alla Juventus.

E così il tulipano Zirkzee ha trovato la sua nuova destinazione in Premier League, al Manchester United. Una stagione che fin qui non è stata esaltante per l’attaccante ex Bologna. Il suo non eccelso rendimento ha alimentato le voci di una sua possibile cessione in prestito a gennaio. Con la Juventus in pole position. Da oltre manica, però, credono che le cose stiano diversamente. Florian Plettemberg le ha brevemente, ma chiaramente, illustrate in un post su X:

“Il Manchester United non è interessato a cedere in prestito o a vendere Joshua Zirkzee in inverno“. I Red Devils ritengono, infatti, l’attaccante orange un ottimo investimento confermato dalla doppietta di Zirkzee all’Everton, prossimo a diventare di proprietà della famiglia Friedkin. Una mazzata per Giuntoli e Motta che sognavano di far ‘sbocciare’ nuovamente sotto la Mole il tulipano appassito a Manchester. Joshua Zirkzee pare invece che sia nuovamente sbocciato. A Manchester.