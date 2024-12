Probabili formazioni Roma-Atalanta, doppio ‘recupero’ Ranieri

Probabili formazioni Roma-Atalanta, così Ranieri e Gasperini per l’attesa quanto importante gara di questa sera allo Stadio Olimpico.

La Roma ha recentemente dimostrato grande carattere nel pareggio per 2-2 contro il Tottenham in Europa League. La squadra di Claudio Ranieri ha recuperato in extremis grazie a un gol di Mats Hummels al 91 minuto, dopo essere stata in svantaggio per gran parte della partita.

Ranieri, al termine del match, ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la reazione positiva e la determinazione mostrata in campo. Archiviata la bella prestazione con il Tottenham, fruttata un punto in Europa League, c’è adesso subito da pensare ad un campionato che continua a vedere la Roma in una posizione di classifica a dir poco inattesa e infelice.

La scorsa settimana, contro il pragmatico Napoli di Conte, era giunta una bella prestazione da parte di Koné e colleghi, seppur rivedibile e perfettibile da tanti punti di vista. L’impressione avuta a Londra, poi, pare aver confermato uno stato crescente da parte della squadra tutta e, soprattutto, di alcuni singoli.

Probabili formazioni Roma-Atalanta,

Per migliorare la situazione, servirà inanellare continuità di prestazione e, soprattutto, di risultati. La prossima partita di campionato vedrà la Roma affrontare l’Atalanta, questa sera alle 20.45. La squadra bergamasca arriva all’incontro con una serie positiva di dieci vittorie e due pareggi nelle ultime dodici partite tra Serie A e Champions League, mantenendo la porta inviolata in sei occasioni.

Inoltre, l’Atalanta ha recentemente ottenuto una convincente vittoria per 1-6 contro lo Young Boys in Champions League, con una doppietta di Retegui. Per quanto riguarda le formazioni previste per il match, questi i possibili schieramenti ponderati da Ranieri e Gasperini. L’allenatore della Roma, con l’annuncio in conferenza stampa alla vigilia, aveva evidenziato l’importanza di elementi come Pellegrini, anche dopo l’esclusione dai novanta minuti di giovedì sera.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui.

Possibile, dunque, il ritorno dal primo minuto del numero 7, insieme a Bryan Cristante che, a differenza di Koné, resta in ballottaggio. Al suo posto, in caso di mancata titolarità, potrebbe essere riproposto Leandro Paredes.