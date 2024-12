Roma-Atalanta, l’Olimpico non dimentica: doppia sentenza

Roma-Atalanta, la reazione dell’Olimpico parla chiaro. Il passato non è mai solamente un ricordo. Doppia sentenza immediata.

La partita in corso contro l’Atalanta rappresenta un momento a dir poco importante per la stagione della Roma. Dopo la convincente prestazione in Europa League contro il Tottenham, la squadra giallorossa si trova di fronte a un banco di prova fondamentale per dimostrare la propria capacità di continuità, elemento spesso, per non dire sempre, mancato in questa stagione.

Il 2-2 contro gli inglesi, ottenuto grazie a una prestazione solida e determinata, ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi e restituito fiducia a un gruppo che aveva bisogno di una scossa. Tuttavia, la Serie A racconta ancora una storia di alti e bassi per la squadra della Capitale, che deve affrontare una diretta concorrente per le posizioni europee. L’Atalanta, sempre pericolosa sotto la guida di Gasperini, rappresenta un avversario che non perdona errori, costringendo la Roma a esprimere il massimo in termini di qualità e compattezza.

Da Ranieri a Zaniolo, la sentenza dell’Olimpico è immediata

A guidare la squadra in questa fase delicata c’è Claudio Ranieri, una figura iconica per la Roma. Al suo terzo incarico sulla panchina giallorossa, il mister testaccino ha portato con sé la calma e la saggezza di un allenatore abituato a gestire situazioni complicate, non a caso tornato in un momento di grande bisogno per il club, raccogliendo i cocci di una squadra in difficoltà dopo l’esonero di Juric.

Con il suo approccio pratico e la capacità di adattare il gioco ai punti di forza dei suoi uomini, Ranieri ha già dimostrato di poter trasformare l’atmosfera nello spogliatoio. Emblematica è stata la scelta di valorizzare giocatori come Hummels e rimettere al centro profili come Cristante o Paredes, simboli di una Roma che punta a ritrovare compattezza.

Ora, però, Ranieri è chiamato a confermare i progressi intravisti contro il Tottenham. La sfida con l’Atalanta non è solo una questione di punti: è un test di carattere, una prova per dimostrare che questa Roma può ambire a traguardi importanti. Con Ranieri al timone, i tifosi possono sognare una rinascita, ma il percorso resta tutto da scrivere. Intanto, alla sua ‘prima’ all’Olimpico in questa terza esperienza alla Roma, Ranieri si è visto omaggiare con grandi applausi e striscioni.

Alcuni di questi recitano: “Fagliela onorare, come tu sai fare. Daje Claudio!”. “Per chi come noi, quando questa maglia chiama, risponde presente. Mister Ranieri bentornato tra la tua gente”. Trattamento totalmente diverso, ovviamente, per il grande ex della gara, Nicolò Zaniolo, ormai un quasi lontano ricordo per i giallorossi, partito dalla panchina e accolto dai suoi vecchi tifosi da una mole a dir poco importante ed evidente di fischi.