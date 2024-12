Nuova bufera in Serie A: indagine UFFICIALE Figc

Nuova bufera in Serie A: indagine UFFICIALE della Figc. Ecco perché il procuratore Chiné ha aperto una nuova inchiesta in queste ore

Un’intervista con annessa apertura dell’indagine. La procura federale della Figc, spiega SportFace, ha deciso di aprire un fascicolo in merito ad alcune dichiarazioni che questa mattina sono state riportate da Il Messaggero.

Ma cosa è successo? Allora, il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini, ha parlato con il quotidiano romano commentando la situazione di Edoardo Bove. Come sappiamo il giocatore della Fiorentina, domenica scorsa, si è sentito male in campo e adesso è ricoverato al Careggi di Firenze. Le sue condizioni non destano al momento preoccupazioni dopo la paura di quei minuti e tutta la squadra, ieri, è andato a trovare il compagno. E lo stesso ha detto che il match di domani in Coppa Italia contro l’Empoli lo devono giocare. Sta bene. Tornando, comunque, nel merito della questione indagine, andiamo a capire quali sono state le parole che hanno fatto scattare l’inchiesta.

Indagine UFFICIALE in Serie A: Chiné ascolterà il medico della Lazio

Nel 2019, ha detto il dottore, dopo diversi esami medici, c’è stato un giocatore che la Lazio non ha potuto prendere perché secondo lui non avrebbe potuto avere l’idoneità sportiva. “Un famoso calciatore che ora va per la maggiore in serie A” ha detto testualmente il medico dei biancocelesti. E su queste parole, la procura federale, ha deciso di andare fino in fondo.

Il procuratore Chiné, quindi, ha aperto un fascicolo e sentirà nei prossimi giorni lo stesso Pulcini. E sicuramente da lui otterrà il nome in questione per fare ulteriori riscontri e capire come muoversi di conseguenza. Insomma, un’intervista che ha lasciato il segno e che apre a degli scenari sicuramente importanti.