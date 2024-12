Blitz decisivo per Leao: ‘paga’ anche la Juventus

Blitz decisivo per Leao. Non si placano le voci di una possibile cessione del portoghese a fine stagione. Non è una buona notizia nemmeno per la Juve.

Per il Milan non è una stagione ‘tranquilla’. In questi primi mesi sono già stati diversi i ‘terremoti’ che hanno scosso Milanello.

E i portoghesi di casa Milan appaiono come gli obiettivi primari della critica. In tempi diversi, e per cause diverse, sia il tecnico Paulo Fonseca che l’attaccante Rafael Leao, hanno dovuto passare le forche caudine dell’insoddisfazione di dirigenti e tifosi. La sessione invernale di gennaio potrebbe portare anche a Milanello diverse novità. I dirigenti rossoneri attendono di cogliere qualche buona occasione un po’ come avviene in Catalogna, dalle parti Barcellona. Anche il club catalano è alla ricerca di rinforzi per la sua rosa, ma le casse della società blaugrana non permettono ‘follie’.

E al Barcellona stanno valutando una cessione ‘pesante’.

Blitz decisivo per Leao. Approda al Barca

Cedere prima di acquistare. Anche il club di Joan Laporta deve ‘tener conto’ dei suoi conti. Ancora in rosso. La formazione guidata dal tecnico Hansi Flick intende acquistate un pezzo pregiato del mercato. Per farlo è pronta al sacrificio di un big.

Da quanto risulta a elnacional.cat, il Barcellona potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere il centrocampista olandese, classe 1997, Frenkie de Jong, ‘accontentandosi’ di una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra ben inferiore a quella versata dal club blaugrana nelle classe dell’Ajax al momento dl suo acquisto avvenuto nell’estate del 2019. Una cessione che affrancherebbe il Barca dall’importante ingaggio percepito dal nazionale ‘orange’. Manchester United ed Arsenal hanno già manifestato un concreto interesse per il centrocampista olandese, in passato accostato insistentemente anche alla Juventus. La cessione di Frenkie de Jong potrebbe spalancare le porte del Camp Nou all’acquisto di Rafael Leao del Milan, obiettivo non troppo nascosto del club blaugrana. Gennaio è adesso.