Calciomercato Roma, pazienza finita: hanno chiesto la cessione

Problema minutaggio e decisione a sorpresa: la loro presa di posizione è definitiva. Le voci di mercato ritornano a scaldarsi

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, le indiscrezioni relative a possibili acquisti o a papabili cessioni cominciano a calamitare l’attenzione mediatica. Ne sa qualcosa la Roma che, anche complice una posizione in classifica tutt’altro che positiva, è chiamata a rinforzare un organico con ancora tante, troppe crepe al suo interno.

A distanza di mesi dalla campagna estiva, non sono pochi i neo acquisti giallorossi che non hanno convinto. Tra questi, impossibile non menzionare Mario Hermoso ed Enzo Le Fée. L’ex difensore dell’Atletico Madrid è diventato sin da subito un vero e proprio oggetto misterioso, impiegato con il contagocce sia da De Rossi che da Juric. Nelle ultime settimane il profilo del difensore spagnolo era stato accostato – tra le altre – anche al Real Madrid. Destinazione alla quale il diretto ha anche ‘ammiccato’ dal ritiro della sua Nazionale. Un discorso per certi aspetti analogo può essere affatto anche per Enzo Le Fée. Arrivato a Roma in pompa magna grazie ad un investimento di 23 milioni di euro, l’ex Rennes ha collezionato soltanto 365 minuti di gioco. Nessun gol né assist all’attivo.

Calciomercato Roma, Hermoso e Le Fée al passo d’addio

Allo stato attuale della situazione, ipotizzare che i due calciatori possano fare le valigie non sembra essere inverosimile. A tal proposito, secondo quanto riferito da Lorenzo Pes sulle frequenze di Teleradiostereo, Hermoso vorrebbe lasciare la Roma così come Enzo Le Fée.

Alla ricerca di nuovi stimoli e di un minutaggio più importante, i due calciatori avrebbero manifestato il loro disappunto per la situazione che si è venuta determinando nel corso degli ultimi mesi. Da qui la richiesta di una cessione immediata. Ad ogni modo, in un mosaico ancora tutto da comporre, da capire quale possa essere la posizione della Roma. Soprattutto sul fronte Le Fée, per il quale chiaramente Ghisolfi non ha alcuna intenzione di far registrare una minusvalenze a bilancio.