Dalla Juventus all’Inter: Marotta completa il poker

Dalla Juventus all’Inter. Il presidente dei nerazzurri, ex amministratore delegato dei bianconeri, è pronto a compiere un altro sgarbo ai bianconeri.

Le voci di mercato si fanno sempre più forti e nella marea di nomi quotidianamente proposti dai media specializzati e non, rispuntano profili che il calcio italiano, ed il campionato di Serie A, hanno già avuto modo di conoscere.

Gennaio sarà un momento importante anche per l’Inter di Beppe Marotta. La formazione nerazzurra, accreditata al bis tricolore nonostante in questo momento il Napoli di Antonio Conte la precede in classifica, pensa al futuro, immediato e prossimo. Il numero uno nerazzurro ha spostato l’attenzione sulla sessione estiva 2025 ma non sono pochi coloro che credono che anche durante la finestra di ‘riparazione’ di gennaio i nerazzurri faranno sentire la loro voce. In verità l’Inter ha davvero poco da dover riparare ma Beppe Marotta è il numero uno anche nel gioco d’anticipo, e non solo sui prossimi parametri zero. In estate la rosa di Simone Inzaghi subirà non poche variazioni, in tutti i reparti. Iniziando dalla difesa.

Dalla Juventus all’Inter: Marotta riporta Romero in Italia

Nomi e volti che tornano in auge per la nostra Serie A. E che in Serie A potrebbero tornare, magari in estate.

Cristian Romero, classe 1998, difensore del Tottenham e della nazionale argentina, con un passato italiano’ con le maglie del Genoa, dell’Atalanta e della Juventus, è profilo assai apprezzato dai più grandi club europei. Su di lui si posati gli occhi interessati del Real Madrid, del Manchester City, del Bayern Monaco e della stessa Inter. La società nerazzurra sta già pensando che la prossima stagione dovrà, probabilmente, sostituire due suoi centrali: Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

Il difensore argentino del Tottenham piace a Simone Inzaghi che già lo vede al centro della rinnovata difesa nerazzurra. Oltre alla temibile concorrenza Beppe Marotta dovrà superare le resistenze degli Spurs che non intendono privarsi a cuor leggero di un punto di forza della formazione di Ange Postecoglou. Sul tavolo del difensore argentino un ricco rinnovo di contratto, ma potrebbe non bastare. Beppe Marotta può riportare quindi in Italia uno dei più grandi rimpianti della Juventus. La vendetta è un piatto che si consuma freddo. Sempre.