Dietrofront UFFICIALE: cambia l’orario del big match. Ecco quando si giocherà la partita che mette in palio dei punti pesantissimi per il campionato

Un cambio di programma per motivi di ordine e sicurezza. In questo modo è stato giustificato questo cambio di orario di uno dei big match di giornata che si disputerà nel prossimo weekend. Il provvedimento è ufficiale e adesso anche i tifosi dovranno regolarsi di conseguenza, anche perché si tratta di una giornata festiva, oltre ad essere domenica, il prossimo 8 dicembre, è anche il giorno dell’Immacolata Concezione da sempre segnato in rosso sul calendario.

E diciamolo chiaramente: qualche tifoso aveva già organizzato la passeggiata fuori porta, con pranzo annesso, prima di recarsi allo stadio a seguire la propria squadra. Di certo in tutto questo c’è una cosa: se qualcuno aveva già prenotato un ristorante nelle vicinanze farà bene a disdirlo. E andiamo a vedere il perché.

Dietrofront UFFICIALE: anticipata la partita di domenica

Parliamo, in questo caso, del match tra Triestina e Vicenza valida per il girone A della Lega Pro. Una partita importante per la classifica che, inizialmente, era stata programma appunto per domenica ma con inizio alle 17:30. Non si giocherà in quell’orario, ha ufficializzato la Lega Pro, visto che il Prefetto di Trieste ha messo nero su bianco che la partita in questione potrebbe creare dei problemi di sicurezza.

Per tale motivo il terzo campionato nazionale si è adeguato alla cosa, anticipato la partita di cinque ore: si scenderà in campo alle 12:30, con le luci del giorno che possono aiutare sicuramente quelle che sono le fasi di prefiltraggio e di entrata allo stadio. Con il buio, si sa, tutto questo alcune volte riesce meno. Quindi si gioca ma ad un orario diverso da quanto era stato stabilito. E il pranzo della domenica non ci sarà, nemmeno il giorno dell’Immacolata. Ormai il calcio si è preso totalmente le nostre vite e noi non ne possiamo proprio fare a meno.