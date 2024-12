Doppia tegola Roma e nuovi esami strumentali: saltano anche il Como

Questo avvicendamento rappresenta il quarto cambio di panchina nel 2024, dopo le gestioni di José Mourinho, Daniele De Rossi e Ivan Juric. Attualmente, la squadra occupa la dodicesima posizione in Serie A con 13 punti, a quattro lunghezze dalla zona retrocessione.

Parallelamente al momento di grande difficoltà, va riconosciuto come, però, il club stia cercando di distinguersi per un’attenzione olistica nei confronti del mondo giallorosso, al netto degli evidenti errori di questi mesi e di un rapporto tra la proprietà e la piazza meno edulcorato rispetto al passato.

Doppia tegola Roma Femminile: Pilgrim e Viens ancora a parte

Tra i progetti nascenti in casa Roma, dove la priorità deve però restare quello di salvaguardare e nobilitare l’attuale stagione, si segnalano anche i concreti e sempre più importanti passi in avanti per la costrizione del nuovo stadio. ha annunciato la costruzione di un nuovo stadio da 52.000 posti, lo “Stadio della Roma”, che sorgerà nel quartiere Tor di Valle. Sophia Pilgrim (LaPresse)

Oltre alla struttura, ispirata al Colosseo e per la quale ci si attendono novità significative e importanti in vista del centenario del club tra tre anni, va anche ricordato come, nelle recenti stagioni, la Roma stia dimostrando un impegno costante nello sviluppo del calcio femminile. La squadra femminile, allenata da Alessandro Spugna, continua a consolidarsi nel panorama nazionale e internazionale. Recentemente, le giallorosse hanno partecipato all’Amos Women’s French Cup, raggiungendo la finale dopo una rimonta sul PSV Eindhoven.

Inoltre, la società ha investito nel rafforzamento della rosa, ufficializzando l’acquisto di Verena Hanshaw con un contratto fino al 2026. Dopo l’ultima pausa per le nazionali del 2024, la Roma Femminile si prepara a riprendere la corsa verso la vetta della classifica. Il tecnico Spugna ha diretto una sessione di allenamento al “Giulio Onesti” con le giocatrici rimaste a Roma, iniziando la preparazione per la sfida contro il Como, in programma venerdì alle 20:30 al Tre Fontane.

In vista dell’impegno di questo fine settimana, vanno monitorate, però, alcune condizioni. In particolar modo, come riferisce il giornalista Giuseppe Mustica de Il Messaggero, le calciatrici Pilgrim e Viens, rimaste a Roma per recuperare dai rispettivi infortuni, non saranno disponibili per la partita di venerdì. Entrambe sosterranno ulteriori controlli per valutare la possibilità di recuperare in vista della fondamentale sfida di Champions League dell’11 dicembre in Germania contro il Wolfsburg.

