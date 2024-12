La Roma, in piena fase di transizione, affronta un mese di dicembre che potrebbe risultare decisivo per la stagione. Dopo un inizio deludente, la squadra è ora guidata da Claudio Ranieri, tornato per la terza volta sulla panchina giallorossa. L’esperto tecnico, a 73 anni, ha accettato l’incarico in un momento complesso, firmando un contratto fino al giugno 2025.

L’esordio di Ranieri non è stato dei più semplici: una sconfitta di misura contro il Napoli. Tuttavia, il tecnico si è detto soddisfatto dell’atteggiamento dei giocatori, lodandone la determinazione. Un incoraggiante pareggio contro il Tottenham in Europa League ha dato un segnale positivo, ma la strada verso la risalita in classifica è ancora lunga.

La squadra capitolina, attualmente al quindicesimo posto con tredici punti, si trova appena due lunghezze sopra la zona retrocessione. Il prossimo impegno sarà contro il Lecce, squadra altrettanto bisognosa di punti. I salentini, sotto la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo, hanno recentemente sostituito Luca Gotti nel tentativo di dare una scossa alla propria stagione.

Roma-Lecce, lesione UFFICIALE: il comunicato su Antonino Gallo

Per il Lecce, però, le difficoltà aumentano a causa dell’assenza di Antonino Gallo. Il terzino sinistro ha subito un infortunio muscolare nella partita contro la Juventus e non sarà disponibile per la sfida contro la Roma. Il club pugliese ha rilasciato un comunicato ufficiale che ne descrive le condizioni.

“Antonino Gallo, sottoposto a esami strumentali presso il Centro BioLab di Cutrofiano, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e non sarà disponibile per la prossima partita contro la Roma. Il suo rientro è previsto per la gara contro il Monza.”

L’infortunio di Gallo rappresenta un ulteriore ostacolo per il Lecce, mentre la Roma cercherà di approfittarne per invertire il trend negativo. Il mese di dicembre prevede, inoltre, sfide fondamentali come quella contro il Como e l’impegno in Coppa Italia contro la Sampdoria. Ranieri ha chiarito la sua filosofia di pensare una partita alla volta.

Con questa mentalità, il tecnico punta a ridare fiducia alla squadra e ai tifosi, concentrandosi su risultati immediati per risollevare le sorti dei giallorossi. La strada per un miglioramento passa da sfide come quella contro il Lecce, un’occasione per confermare i progressi mostrati sotto la nuova gestione.