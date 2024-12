Roma, incubo retrocessione: dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta il taglio è ufficiale. Ecco cosa ci dicono le quote

Diciamocelo chiaramente, la classifica della Roma in questo momento fa paura e il fatto che i giallorossi si trovino pochi punti sopra, per essere precisi due, dalla zona retrocessione, non fanno dormire sonni tranquilli.

Adesso ci sono delle partite che, sulla carta, sembrano abbordabili ma Claudio Ranieri non si fida e già da ieri sera ha detto, senza girarci intorno, e ha anche spiegato di aver detto la stessa cosa alla squadra, che i prossimi impegni saranno assai più difficili di tutti gli altri, a partire dalla gara contro il Lecce in programma sabato sera all’Olimpico: per la classifica attuale è un vero e proprio scontro salvezza.

Roma, incubo retrocessione: spuntano anche le quote

E adesso che si fa? Adesso c’è solo da vincere. Perché l’incubo retrocessione è lì, si tocca con mano. E se fino a tre settimane fa una possibile discesa in Serie B della Roma si giocava a 66 volte la posta, adesso gli analisti di Snai e di Goldbet – come viene spiegato da Agipronews.it – hanno deciso che una mancata salvezza della squadra di Ranieri vale solamente 15 volte la posta. Un taglio clamoroso nelle quote, un taglio che certifica come la squadra non riesce a dare nessuna garanzia.

Eppure con l’avvento di Ranieri qualcosa si è oggettivamente visto: la Roma ha perso sì contro Napoli e Atalanta ma non avrebbe forse meritato di non portare a casa nemmeno un punto. Punto invece che è arrivato dalla trasferta di Londra contro il Tottenham in Europa League. Ma non basta, evidentemente, per mettere sicurezza ai bookmaker. Che vedono una Roma che potrebbe anche lottare fino alla fine per raggiungere la permanenza nella massima serie. Incredibile come a inizio dicembre siamo qui a parlare di tutto questo.