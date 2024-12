Roma, ecco il nuovo innesto: subito a Trigoria

Espressamente voluto da Claudio Ranieri, ha fatto già la sua comparsa a Trigoria: nuovo ‘rinforzo’ per i giallorossi

Benché abbia dato l’impressione di tenere bene il campo per almeno un’ora di gioco, la Roma è uscita a mani vuote anche dal confronto con l’Atalanta. Allo stato attuale della situazione, dunque, il confronto con il Lecce ha tutte le carte in regola per configurarsi come un autentico spartiacque della stagione di Dybala e compagni. Adesso o mai più.

Intanto a Trigoria ha fatto la sua comparsa una nuova figura che andrà a rimpolpare lo staff di Claudio Ranieri. Ci stiamo riferendo all’osteopata Lino Pucinischi, che ha seguito l’ultimo allenamento al ‘Fulvio Bernardini’. Il fisioterapista, richiesto espressamente dal tecnico di Testaccio, sarà un consulente esterno al club e avrà il compito di rendere più omogeneo il lavoro ‘fisico’ fuori e dentro il perimetro di gioco. Tra i compiti che saranno demandati a Pucinischi anche quello, tutt’altro che banale, di provare a prevenire i tanti infortuni che anche in questa stagione hanno colpito la Roma, privando i giallorossi di pedine importanti in fasi caldissime della stagione.

Roma, Lino Pucinischi nello staff di Ranieri

I rapidi avvicendamenti che hanno portato la Roma a cambiare quattro allenatori a stretto giro di posta hanno inevitabilmente portato anche ad un riassetto importante dei vari staff che si sono avvicendanti. Pucinischi – osteopatia e fisioterapista – avrà il compito di razionalizzare il lavoro quotidiano a livello fisico.

In un momento cruciale della stagione, Ranieri non vuole lasciare in balia del caso alcun tipo di dettaglio. I tanti impegni ufficiali in rapida successione impongono scelte importanti da parte di tutti: dalla squadra, ma anche dallo staff per non parlare di area tecnica e dirigenza.