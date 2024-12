Via libera Friedkin, destinazione Torino: colpo di scena Roma

La scelta dei Friedkin può essere considerata il preludio ad un nuovo colpo di scena che riguarda anche la Roma: l’ultimo intreccio

Archiviata la sfida casalinga contro l’Atalanta, per la Roma è già tempo di proiettarsi ai prossimi impegni ufficiali. Le numerose sfide in rapida successione che attendono i giallorossi rappresenteranno sicuramente uno spartiacque importante della stagione di Dovbyk e compagni. Le mosse di Ranieri, però, stanno già fornendo chiavi di lettura interessante in merito a quelli che potrebbero essere gli orizzonti di mercato dei capitolini.

Indipendentemente dai prossimi risvolti, la ricerca di un vice Dovbyk caratterizzerà una quota importante della campagna invernale della Roma. Se si esclude Shomurodov, l’attaccante ucraino è l’unico bomber di razza attualmente presente in rosa. Ragion per cui Ghisolfi è già all’opera e ha cominciato a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. I sondaggi esplorativi effettuati per Beto ne sono una testimonianza piuttosto tangibile.

Calciomercato Roma, intrigo Beto: nuovo indizio Friedkin

L’attaccante di proprietà dell’Everton è infatti uno dei nomi su cui sta provando a lavorare la Roma in vista del mercato di gennaio. Mettere le mani sull’ex attaccante dell’Udinese, però, non sarà affatto semplice. La concorrenza di certo non manca, visto che oltre alla Juventus, anche il Torino sta sondando con interesse la situazione. I granata sono alla ricerca di un sostituto di Zapata, ragion per cui hanno riallacciato i contatti con l’entourage di Beto per capire come e lungo quale traiettoria muoversi.

Intanto, dall’Inghilterra associano le ultime voci riguardanti le possibili entrate ed uscite dell’Everton alla definizione ormai imminente dell’acquisto del club da parte dei Friedkin. Un filo rosso messo in evidenza anche dall’esperto di finanza calcistica Dan Plumley, che si è espresso in questi termini ai microfoni di Goodison News: “Se il Friedkin Group sta approvando altre mosse a gennaio o è coinvolto in quel tipo di decisione, allora ciò suggerisce che tutto sta portando all’acquisizione completa e alla risoluzione degli ultimi cavilli burocratici. Un segnale certamente positivo legato ad un impegno nelle decisioni che vogliono prendere in vista di gennaio ed oltre”.