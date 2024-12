Calciomercato Roma, cessione immediata. Ecco i soldi per gennaio. Ranieri lo ha praticamente bocciato e Ghisolfi potrebbe trovargli una sistemazione. Ecco dove

L’unico che in questo momento non è stato impiegato da Claudio Ranieri tra i giocatori di movimento. Sì, perché a Napoli, ad esempio, sono scesi in campo anche Saud e Dahl, e non è che hanno fatto chissà che per meritarsi di giocare. Ma probabilmente, il tecnico della Roma, voleva vederli all’opera da vicino per poi prendere una decisione. E forse è già stata presa.

Ma in questo articolo non parliamo ovviamente dei due esterni – il secondo, come vi abbiamo raccontato prima, potrebbe andare in prestito il mese prossimo – ma di un altro giocatore che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina è in uscita. Il tecnico in mezzo al campo vuole muscoli e centimetri, cosa che invece non ha Enzo Le Fée. Voluto fortemente da Ghisolfi, che lo ha pagato 23milioni di euro, il francese è un oggetto misterioso. E l’idea del prestito sta diventando sempre più grossa dentro Trigoria.

Calciomercato Roma, Le Fée subito via

Un addio è nell’aria, diciamolo chiaramente. Anche perché si potrebbero risparmiare per sei mesi i 2,5milioni di euro di ingaggio, o poco meno, per andare a prendere degli elementi assai più funzionali alla rosa. Lì, in quella zona del campo, la Roma la coperta non ce l’ha corta, anche se Ranieri dovesse decidere di continuare a giocare con il 3-5-2.

Quindi un risparmio per intervenire sul mercato. Ma dove potrebbe andare Le Fée? Secondo il quotidiano non è escludere la soluzione francese, per un ritorno in Patria e per sei mesi da sfruttare al meglio giocando quasi sempre e magari chissà, il prossimo anno diventare un punto fermo della Roma. Vedremo come andrà a finire, di certo, Le Fée, nemmeno sabato sera contro il Lecce dovrebbe scendere in campo.