Calciomercato Roma, Ghisolfi cala il tris: è rivoluzione

Calciomercato Roma, a gennaio tre colpo quasi certi per i giallorossi. Non solo l’attaccante e il terzino destro. Ecco dove Ghisolfi dovrà intervenire

Tre colpi, così com’è successo lo scorso gennaio quando a Trigoria sono arrivati Huijsen, Baldanzi e Angelino. Il mercato di riparazione si avvicina e la Roma ha tutta l’intenzione di intervenire. Ranieri chiederà dei rinforzi che non si tireranno indietro con Ghisolfi che è già a lavoro per trovare i profili giusti.

Fino al momento si era parlato di un paio di innesti, c’è da dirlo: un centravanti vice Dovbyk ma che offre certe garanzie tecniche, un esterno destro di difesa perché in quella zona del campo la Roma è davvero in sofferenza. Ma questa mattina il Corriere dello Sport in edicola mette in evidenza un altro settore nel quale i giallorossi sarebbero pronti a intervenire, anche perché ci potrebbe essere un addio.

Calciomercato Roma, arriva anche un esterno sinistro

Il giovane Dahl non convince: pagato 5 milioni di euro la scorsa estate potrebbe essere ceduto in prestito a qualche club che gli potrebbe dare sicuramente la possibilità di giocare con una certa continuità nel massimo campionato italiano. Ed ecco che davanti a questa uscita la Roma dovrà prendere un esterno sinistro con queste caratteristiche, svela anche il giornale: capace di difendere e ribaltare l’azione in maniera immediata.

Tre innesti per una nuova Roma, insomma, senza dimenticare che di uscite ce ne potrebbero essere anche altre, come Le Fée, ad esempio, l’unico giocatore di movimento che Ranieri da quando siede sulla panchina giallorossa, e vale a dire tre partite, non ha ancora utilizzato. Il francese è il vero oggetto misterioso di questo avvio: fermo per infortunio per più di un mese, non è riuscito a trovare nessuna continuità di prestazioni.