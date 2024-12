Clausola choc e addio Juve: Giuntoli con le mani legate

Clausola choc e addio Juventus: cento milioni di euro per prendere il giocatore. Giuntoli in questo modo ha le mani legate. Ecco la situazione che si è creata

Altro che colpo in prestito. Anche che inserimento nella rosa di Thiago Motta senza spendere un euro sul mercato. Servono una montagna di soldi per centrare l’innesto che, a quanto pare, è nella lista di Giuntoli. E vedendo come stanno le cose siamo convinti che il direttore dell’area tecnica della Juventus stia già pensando ad altro. E se ancora non l’avesse fatto diciamo che è arrivato il momento di immaginare un’entrata diversa nel prossimo mese di gennaio.

Allora, partiamo da quelli che sono i fatti: la Juventus il mese prossimo deve inserire almeno un difensore. Forse due, visto che non solo Bremer ma anche Cabal, come sappiamo, ha chiuso in anticipo la propria stagione. I nomi che sono circolati li sappiamo tutti, ve ne abbiamo parlato anche tra queste colonne, ma quello uscito nei giorni scorsi forse è il più importante in prospettiva: Antonio Silva del Benfica è realmente un obiettivo dei piemontesi che, però, devono fare i conti con le informazioni che arrivano dal Portogallo, riportate precisamente dal quotidiano A Bola, uno dei più importanti da quelle parti.

Clausola choc per Silva: il Benfica ha già risposto

Viene praticamente messo nero su bianco, dopo aver svelato, si legge, che il presidente Rui Costa ha parlato con i tifosi, che non c’è nessuna possibilità che Silva possa essere ceduto nel prossimo mercato di gennaio. Anzi, una possibilità a dire il vero ci sarebbe ma è tutt’altro che economica, se vogliamo dirla in questo modo.

Nel contratto del giocatore c’è una clausola di 100milioni di euro, svelato altre fonti portoghesi, ed è questo, a quanto pare, l’unico modo per vedere Silva in bianconero nella seconda parte di stagione. Un muro durissimo da abbattere quello alzato dal Benfica, che è sicuro di voler chiudere l’annata con tutti i difensori che al momento ci sono in rosa. Rui Costa avrebbe anche rasserenato il proprio tecnico sulla questione. Silva via solo per la clausola e la sensazione è che nessuno la pagherà. La Juve non ha proprio la possibilità di farlo.