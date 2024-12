Colpo d’ala per la Roma: Napoli avvisato

La Roma sta cercando di piazzare un colpo di prospettiva in una zona particolarmente delicata del campo: è duello con il Napoli di De Laurentiis

I giallorossi devono cercare di rinforzare la propria rosa sia con profili di esperienza che con nomi giovani. Ghisolfi può regalare a Ranieri un nome particolarmente utile. Il suo profilo prenderebbe il posto di un senatore in scadenza.

La Roma deve operare una parziale rifondazione anche la prossima estate. L’arrivo di Ranieri non cambia le necessità di una rosa che ha bisogno di essere pesantemente irrobustita. I giallorossi hanno piazzato dieci colpi nella passata sessione di mercato e altrettanti o quasi dovranno essere inseriti tra gennaio e giugno. Ghisolfi e il suo reparto di scout stanno cercando qualche nome giovane che possa rappresentare un plusvalore sia tecnico che economico. Gente di gamba e con fame, come indicato anche da De Rossi lo scorso anno.

Uno dei reparti che andrà ritoccato particolarmente è l’attacco. Dybala è agli sgoccioli della sua avventura romanista, così come El Shaarawy, arrivato di nuovo a scadenza. Sugli esterni serve qualcosa di nuovo, magari da un campionato diverso da quelli battuti ultimamente, come il Sud America. In Argentina ci sono dei nomi molto interessanti e uno di questi è Kevin Zenon, ala del Boca Juniors, già seguito dal Napoli di De Laurentiis.

La Roma pensa a Zenon per giugno: può arrivare al posto di El Shaarawy

Kevin Zenon è un giocatore argentino, nato il 30 luglio 2001 e attualmente in forza al Boca Juniors. Le sue origini sono legate all’Union Santa Fe, dove ha esordito in Primera Division nel 2020. In totale tra il 2020 e il 2023 ha collezionato 60 presenze, con 3 gol. Questo tipo di prestazioni gli sono valsi la chiamata del Boca, che lo ha acquistato a gennaio del 2024.

Zenon si è trasformato subito in una pedina fondamentale per il club della Bombonera, con dribbling e assist di primo piano. I numeri dell’ultima stagione recitano 16 presenze con un gol e un assist e un ottimo lavoro tattico per la squadra. Zenon può giocare esterno offensivo a destra o a sinistra, e sul suo piede forte (il mancino) può ricoprire anche tutta la fascia. Per il 3-5-2 che utilizza attualmente Ranieri lui potrebbe occupare sia il ruolo di El Shaarawy che di Angelino. Alto 177cm ha un’ottima gamba e una resistenza fisica di livello.

Per strapparlo alla concorrenza del Napoli e alla proprietà del Boca servono almeno una decina di milioni di euro, forse anche qualcosa di più. Per Ghisolfi potrebbe essere il primo colpo sudamericano, cosa che la Roma non fa da diverso tempo.