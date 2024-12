Dalla Juve al Liverpool, operazione bis e sostituto già pronto

Il talento della Juve è oggetto di sempre maggiori attenzioni da parte delle big d’Europa: l’asta è pronta a partire, col blasonato club davanti a tutti

La maglia, o meglio il numero sulle spalle, è di quelli che pesano. Eccome se sono un fardello. Soprattutto se in un passato più o meno recente, ma sempre molto vivo nella memoria dei tifosi bianconeri, sono ancora fresche le gesta di campionissimi come Michel Platini, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero.

La ‘10‘, numero iconico di tanti fuoriclasse nella storia del calcio, è oggi indossata nella Juve da un calciatore a cui dirigenza e staff tecnico non hanno esitato di dare questa responsabilità. Accolta come una sfida, e come uno stimolo a far meglio, dal diretto interessato.

Ci sono state occasioni, come nel gol realizzato in Champions League contro il PSV Eindhoven (una prodezza che a livello strettamente balistico ha proprio ricordato alcune delle più belle reti di ‘Pinturicchio‘) in cui il talento del giovane turco è sembrato davvero degno del peso della casacca indossata. Anche alla ‘Scala del Calcio’, nel pirotecnico 4-4 tra l’Inter e i bianconeri, Kenan Yildiz ha lasciato il segno: una fantastica doppietta a recuperare per i capelli una gara che sembrava perduta.

Nelle ultime settimane il gioiello di casa Juve sembra essersi un po’ smarrito, complice la sterilità offensiva della squadra di Thiago Motta, impantanata nella sua manovra offensiva dall’assenza di Dusan Vlahovic che, com’è noto, non ha un sostituto di ruolo. Sebbene l’ultima rete del classe 2005 nato in Germania risalga al derby del 9 novembre scorso – guarda caso il giorno del compleanno di Del Piero, ndr – contro il Torino, le big d’Europa si stanno affacciando minacciose su di lui.

I Reds ci riprovano: Giuntoli trema

Pur essendo finora rimasto deluso dal precedente affare concluso con la dirigenza bianconera – o forse proprio per questo, come suggerisce qualcuno – il Liverpool vorrebbe riprovarci per un altro tesserato della ‘Vecchia Signora’. Stavolta, come evidente, non si tratterebbe di un esubero tecnico o di un giocatore già messo da parte in estate come nel caso di Federico Chiesa, il colpo mal riuscito al centro del nostro discorso.

L’interesse per Yildiz, condiviso con Arsenal e PSG oltre che col Manchester United, il primo club inglese ad aver fatto sondaggi esplorativi, appare concreto. L’esperto di mercato Florian Plettenberg, già collaboratore per Sky Sport De, ne ha dato evidenza sul suo profilo X.

🚨⚫️⚪️ Kenan #Yildiz is on Manchester United’s shortlist, as revealed on Monday. However, the 19-year-old top talent is also aware that PSG, Arsenal, and Liverpool are monitoring him. #LFC The current tendency is that he will continue to play for Juventus in the 25/26 season.… pic.twitter.com/SEyZf4DLjs — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 4, 2024

Per il club di Anfield, già dominatore in Premier e temporaneo leader della ‘Phase League’ in Champions, un modo per inserire un’altra risorsa di classe nel già atomico attacco a disposizione di Arne Slot.