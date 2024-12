Dovbyk diventa Dobvik, hanno trovato i colpevoli dell’errore sulla maglia dell’attaccante ucraino. Ecco cosa è successo lunedì sera

Un errore che ha fatto partire non solo l’ironia social da parte dei tifosi delle altre squadre, ma soprattutto ha fatto scattare un ulteriore campanello d’allarme tra quelli della Roma. Una società che è stata accusata da parte dei sostenitori di disorganizzazione.

Ma cosa ha fatto esplodere la miccia? La maglia di Dovbyk. Tutto ok nel primo tempo, il guaio è stato quando il centravanti ucraino si è presentato in campo nella ripresa con una seconda divisa ma con un nome sbagliato. Sì, c’era scritto Dobvik. Manca la Y nel nome ed è stata anche invertita la lettera la V con la B. Insomma, un errore grossolano che non è ammesso a questi livelli. Anche se la Roma ha fatto sapere che le cose sono andate in maniera diversa.

Dovbyk diventa Dobvik, svelato il motivo dell’errore

Le maglie dei calciatori, svela il Corriere dello Sport in edicola questa mattina citando, appunto, come fonte Trigoria, vengono consegnate da un fornitore esterno che le consegna a tutta la Serie A. Nelle scorte di magazzino che la Roma ha in questo momento sembra essere tutto a posto, ma qualcuna era evidentemente sbagliata visto che tutti si sono accorti dell’errore nella notte di lunedì all’Olimpico.

Le lettere dei nomi comunque sono composte manualmente e poi vengono incollate sulla maglia con la pressa, però è altrettanto evidente che ci sia stato un grossolano sbaglio che in questo periodo è messo in risalto dalla situazione preoccupante di classifica nella quale si trova il club giallorosso. Insomma, la Roma ha poca responsabilità in tutto questo ma quell’immagine che ha fatto il giro del web con reazioni opposte ha sicuramente infastidito i tifosi capitolini. Ma si sa, non sbaglia solamente chi non fa nulla nella vita.