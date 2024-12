Firma bianconera UFFICIALE: la Roma è già stata avvisata

Firma bianconera UFFICIALE. Le prime gare ufficiali di Claudio Ranieri non hanno portato l’auspicata svolta. Almeno dal punto di vista dei risultati.

Un punto conseguito a Londra contro il Tottenham di Ange Postecoglou in Europa League, incastonato a due sconfitte di campionato contro il Napoli e l’Atalanta. Il percorso di Claudio Ranieri sulla panchine della Roma è partito decisamente in salita.

A Trigoria, però, si respira ottimismo anche perché calendario peggiore il tecnico romano non avrebbe potuto trovare. Dal Napoli capolista di Antonio Conte all’ormai grande, a tutti gli effetti, Atalanta di Gian Piero Gasperini fino al sempre rognoso Tottenham del tecnico di origini greche. Il calendario vedrà adesso scendere allo Stadio Olimpico il Lecce di Marco Giampaolo, affamato di punti e carico per il pareggio ottenuto contro la Juventus. La formazione giallorossa ‘salentina’ non evoca bei ricordi, soprattutto all’Olimpico, ma può essere il primo gradino della risalita della formazione giallorossa ‘capitolina’.

Firma bianconera UFFICIALE: la Roma valuta l’attacco

Sabato sera il Lecce e non più sullo sfondo, bensì sempre più nitido all’orizzonte di Trigoria, il mercato di gennaio che potrebbe portare novità. Inaspettate e non.

Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, è entusiasta di lavorare con Claudio Ranieri e vorrebbe fargli un regalo importante per gennaio. E qualcosa si muove. La notizia la riprendiamo da calciomercato.com che rivela come: “Cristian Shpendi rinnova il contratto col Cesena. L’attaccante italo-albanese classe 2003, capocannoniere del campionato di Serie B con 10 gol segnati in 14 presenze, si lega al club fino a giugno 2028“. Il giovane attaccante è da tempo nel mirino della Roma. La notizia del rinnovo del bianconero non renderà felice il ds Ghisolfi dal momento che il prezzo del cartellino lieviterà non poco. “Tutta la famiglia del Cesena FC augura a Cristian le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero“, così si conclude il comunicato ufficiale della società romagnola sul rinnovo di Cristian Shpendi. Fortuna che si può tradurre in denaro sonante la prossima estate.

La Roma prende nota.