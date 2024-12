Friedkin ci ha messo la firma: c’è la data dell’annuncio

Friedkin ci ha messo la firma: ormai manca poco e spunta anche quella che dovrebbe essere la data dell’annuncio ufficiale. Ecco la questione

Nell’attesa di capire come si evolverà la situazione della Roma, con una squadra che in qualche modo e per forza di cose deve tirarsi fuori dalla zona retrocessione, i Friedkin si muovono, anche, per andare a chiudere un altro affare che per gli americani sembra essere abbastanza importante.

Un annuncio è arrivato nel corso dei mesi passati, ma per adesso di ufficiale non c’è nulla. Ci sono ancora delle situazioni da mettere a posto e visto che si parla di un sacco di soldi è normale che tutti vogliano andarci con i piedi di piombo. Ma la situazione che si è venuta a creare, secondo le informazioni che sono state riportate da Tbrfootball, in Inghilterra, non mettono proprio a rischio la firma dei Friedkin che potrebbe arrivare entro la fine del mese.

Friedkin: l’Everton entro la fine del mese

No, non parliamo di un colpo di mercato – anche se la Roma ne avrebbe bisogno, almeno un paio, tra terzino e una punta importante – ma dell’acquisizione dei proprietari giallorossi anche dell’Everton. Nonostante, si legge sul sito citato prima, ci siano ancora delle problematiche per via di un prestito di 200milioni di euro che era stato fatto alla vecchia proprietà, l’annuncio ufficiale che chiuderebbe i conti dovrebbe anche arrivare entro la fine del mese.

E per quale motivo? Anche per via dell’apertura del mercato che si riaprirà nel prossimo mese di gennaio e nel quale i Friedkin potrebbero intervenire per regalare a Dyche – tecnico in scadenza di contratto e che dovrebbe salutare in ogni caso alla fine della stagione – qualche innesto per portare la squadra in salvo. I blu di Liverpool non stanno vivendo un momento semplice, anzi, tutt’altro. E allora per stare sereni fino alla fine dell’anno e iniziare a programmare il futuro con una certa tranquillità, allora i Friedkin potrebbe regalare qualche colpo anche come presentazione alla nuova tifoseria. Vedremo.