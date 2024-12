Juventus e Inter gratis su DAZN: l’accordo è UFFICIALE

Clamorosa svolta per i tifosi delle due grandi rivali d’Italia: l’accordo con l’emittente satellitare è diventato ufficiale

La difficoltà nel trovare una data utile per recuperare il match di campionato tra Fiorentina ed Inter, la partita rinviata a causa del terribile malore occorso ad Edoardo Bove, ha dimostrato come il calendario del calcio internazionale sia diventato davvero fittissimo. Forse troppo.

Avvisaglie di questo genere se ne erano avute già lo scorso anno quando, con la compagine toscana sempre drammaticamente coinvolta in situazioni di questo tipo, la gara tra l’Atalanta e la formazione allora allenata da Vincenzo Italiano fu recuperata il 2 giugno. A campionato finito, dopo che il 17 marzo, a causa del malore rivelatosi fatale per Joe Barone, la partita non fu disputata.

Ma cosa è cambiato, negli ultimi anni, nella calendarizzazione degli eventi in programma? Certamente il formato ‘allargato’ della nuova Champions League, unito alle tante competizioni per le rappresentative nazionali volute dalla FIFA, hanno compresso lo spazio a disposizione. Ormai si gioca anche nel mese di giugno e luglio. Per lo meno alcuni club sono chiamati a farlo. La nuova e prestigiosa competizione denominata ‘Mondiale per Club‘ – meglio denominata FIFA Club World Cup 2025 – alla quale parteciperanno 32 squadre di tutto il mondo, incombe.

La prima edizione si disputerà negli Stati Uniti nel 2025, per poi proseguire ogni 4 anni. Ai nastri di partenza, in rappresentanza dell’Italia, ci saranno Inter e Juventus. Che se la vedranno coi giganti d’Europa e del mondo per alzare al cielo l’ambìto trofeo.

Mondiale per Club 2025, arriva la svolta: accordo FIFA-DAZN

L’emittente satellitare DAZN, già depositaria della stragrande maggioranza delle gare di Serie A in esclusiva, ha firmato un accordo storico free-to-view con la FIFA per trasmettere in esclusiva la FIFA Club World Cup 2025 a livello globale.

L’accordo prevede che tutte le 63 partite che coinvolgono 32 dei migliori club del mondo vengano trasmesse in live streaming, gratuitamente in tutto il mondo, con la possibilità di sublicenziare a reti locali per la trasmissione in chiaro degli eventi.

DAZN signs landmark free-to-view deal with FIFA to exclusively broadcast FIFA Club World Cup 2025™ globally. The agreement will see all 63 matches involving 32 of the best clubs worldwide, live-streamed, free to view on DAZN worldwide, with the possibility of sublicensing to… pic.twitter.com/JQlu00YwUH — FIFA Media (@fifamedia) December 4, 2024

Il presidente della FIFA Gianni Infantino, intervenuto ai canali istituzionali dell’organismo che rappresenta, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto. “Sono lieto di annunciare che la FIFA, in collaborazione con DAZN e FIFA+, porterà il meglio del calcio di club gratuitamente in tutto il mondo. Il che significa che ogni singolo appassionato di calcio in tutto il mondo potrà vedere i migliori giocatori dei 32 migliori club competere nella nuova FIFA Club World Cup. Per diventare i primi ‘Campioni del Mondo per Club FIFA‘ ufficiali. Grazie a questa partenership – ha poi proseguito – miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno guardare il torneo di calcio per club più accessibile di sempre GRATUITAMENTE“, ha specificato.