Leao al posto di Kvaratskhelia: c’è la data della firma

Ecco le utlime in merito ai frenetici movimenti di mercato intorno alla controversa ma affascinante figura di Rafa Leao

Nel corso dell’estate la massima lega italiana sembrerebbe aver riconquistato quell’imprevedibilità che fino ad un trentennio fa le permetteva di essere con grande probabilità il campionato più ambito e affascinante del Vecchio Continente, grazie alla presenza di un gremito gruppo di club in grado di dire la propria per la conquista dello scudetto.

Le violente rivoluzioni compiute dalla gran parte delle big italiane sembrerebbero aver sortito l’effetto sperato, mettendo in seria discussione l’egemonia tecnico-tattica inaugurata lo scorso anno da Simone Inzaghi e la sua corazzata nerazzurra.

In questo momento, difatti, le prime sei squadre della classifica sono racchiuse in soli sei punti, il che, a differenza dello scorso anno – quando l’Inter appariva sostanzialmente lanciata verso uno scudetto assicurato (è vero… c’era una Juventus in agguato, ma vi era comunque la forte sensazione che alla lunga i nerazzurri avrebbero preso il largo) – permette ad appassionati e tifosi di godersi una vera lotta scudetto, in grado di riservare sorprese fino a maggio.

Basti pensare che il Milan – ovvero una squadra indubbiamente caratterizzata da qualche mancanza, ma pur sempre una formazione dal valore di mercato a dir poco alto – ricopra attualmente la settima piazza della classifica. Parlando proprio di Milan, emergono novità in merito al futuro di Rafael Leao.

L’Arsenal su Leao, ma se ne riparla a luglio

La figura del fulmine portoghese è senza dubbio alcuno la più controversa del panorama calcistico milanese, a causa del continuo sali e scendi del rendimento in campo e di un elemento caratteriale costantemente sotto processo della tifoseria rossonera.

Da un lato chi interpreta la disinvoltura del talento portoghese come svogliatezza, dall’altro chi è disposto a perdonargli tutto in virtù di qualità fuori dal comune (in particolare sul piano della corsa).

Ciò che è certo è che in Europa in svariati club hanno inserito il classe ’99 rossonero nelle proprie liste dei desideri, in particolare grazie a delle prestazione europee di rilievo (in Champions Leao ha potuto esprimere al massimo le proprie caratteristiche per via di spazi più aperti e difese meno schierate).

Tra le tante disposte a sborsare cifre importanti ecco l’Arsenal di Mikel Arteta – che nel caso di acquisto di Leao lascerebbe da parte l’interesse precedentemente manifestato per Kvicha Kvaratskhelia – che, secondo quanto riportato da Football Tranfers, sarebbe intenzionata a approcciare nuovamente i vertici milanesi. La notizia tuttavia è che, nonostante l’interesse sia ancora vivo, è improbabile che questo si concretizzi a gennaio, il che permetterà a Leao di chiudere la sua ultima stagione milanese per intero.