Ribaltone Dybala: accordo verbale e firma a gennaio

Ecco le ultime in merito alla chiacchierata situazione di Paulo Dybala alla Roma, su cui sono emerse delle recenti indiscrezioni

Se l’approdo di Claudio Ranieri sembrerebbe aver permesso alla tifoseria giallorossa la riconquista di una certa compattezza dopo un periodo di pesanti rotture e scontri interni, c’è un tema su cui pare sostanzialmente impossibile evitare una plateale divisione di opinioni: Paulo Dybala.

La qualità del fuoriclasse argentino non è certamente oggetto di discussione – poiché appare complicato mettere in dubbio il valore di uno dei calciatori più tecnici e fantasiosi dell’ultimo decennio italiano – , ma nel corso degli scorsi mesi sono andati formandosi due schieramenti ben distinti.

Da una parte coloro i quali danno per scontato che la presenza di Dybala, spezzettata o meno, non faccia altro che bene alla Roma, proprio per via della straripante qualità che l’argentino riesce bene o male a dispensare quando in campo; dall’altra chi crede che la presenza in rosa del fenomeno classe ’93 costringa gli allenatori a plasmare un sistema di gioco in funzione della sua presenza, senza mai valorizzare realmente calciatori come Baldanzi e Soulé, sostanzialmente sempre relegati ad essere riserve della Joya.

Ecco dunque che, il rinnovo o meno dell’ex Juve, con il passare del tempo è divenuto uno dei temi più divisivi tra i vicoli della città eterna, dove di recente sono emerse novità in merito al suo futuro.

Dybala-Fenerbahce salta: Talisca ad un passo dalla Turchia

La Turchia è una delle destinazioni più chiacchierate e plausibili tra quelle emerse di recente per il futuro della Joya, il quale non ha mai perso la stima di José Mourinho. Lo Special One, conscio anche delle avance rivolte dal Galatasaray nei confronti del fantasista giallorosso, avrebbe recentemente indicato Dybala ai propri dirigenti come un obiettivo fondamentale.

Vi è tuttavia una recente indiscrezione relativa ad un calciatore le cui caratteristiche risultano sin troppo simili a quelle di Dybala per immaginare che il Fenerbahce possa accogliere entrambi all’interno del proprio gruppo.

Il calciatore in questione risponde al nome di Anderson Souza Conceição, detto Talisca, il quale è attualmente compagno di un certo Cristiano Ronaldo all’Al Nassr.

Difatti, secondo quanto riportato da Rudy Galletti sul proprio account X (Twitter), pare che il Fenerbahce e il talentoso trequartista brasiliano abbiano raggiunto un accordo per un trasferimento invernale, che inevitabilmente chiudere la questione Dybala-Fenerbahce.