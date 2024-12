Accordo da 30 milioni di euro: la Juve chiude subito due affari

La Juventus batte il doppio colpo, rompendo definitivamente gli indugi: cifre e dettagli delle operazioni. Giuntoli morde il freno

Con la volontà di risalire la china dopo gli ultimi paesi rimediati sia in campionato che in Champions League, la Juventus conta di recuperare in tempi relativamente brevi i tanti infortunati che hanno privato Thiago Motta di pedine fondamentali. La prima parte di stagione sulla quale tra poche settimane caleranno i titoli di coda, però, ha portato non poche indicazioni anche in sede di calciomercato.

Tra le note più liete di questa prima parte di stagione, infatti, impossibile non menzionare Francisco Conceicao. In prestito oneroso dal Porto (dopo che la Roma ha versato al club lusitano 7 milioni di euro più tre di bonus), l’esterno offensivo portoghese sarà acquistato a titolo definitivo dalla Juventus. Non in estate, come inizialmente si credeva. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, per evitare che si possano creare i presupposti per una pericoloso gioco al rialzo, la ‘Vecchia Signora’ è intenzionata a far valere la stretta di mano con il Porto già a dicembre. I bianconeri, quindi, si impegneranno a versare i 30 milioni di euro ‘pattuiti’ con i Dragoes, chiudendo di fatto una trattativa già impostata nelle sue linee essenziali.

Calciomercato Juventus, non solo Conceicao: fumata bianca anche per Gatti

Ma non è finita qui. Come evidenziato da ‘Tuttosport’, infatti, procedono spedite anche la trattative per il rinnovo di Federico Gatti con la Juventus. Vera e propria colonna portando della compagine bianconera, l’ex difensore del Frosinone è pronto a firmare il suo nuovo contratto con la ‘Vecchia Signora’, fino al 2030.

Dopo aver rispedito al mittente le diverse offerte arrivate per il suo centrale nel corso della scorsa estate, Giuntoli è pronto a blindare ulteriormente una delle colonne portanti dello scacchiere di Thiago Motta. A tal proposito, l’incontro decisivo nel quale è attesa la firma del rinnovo dovrebbe materializzarsi dopo la gara con il Manchester City di Champions League.