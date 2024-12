Addio Juve: la clausola non scatta, Giuntoli fermo al palo

La Juventus, dopo il pari rimediato a Lecce, deve ‘subire’ un’altra brutta notizia, ovvero un addio in sede di calciomercato.

Dopo i due 0-0 rimediati contro il Milan e l’Aston Villa, la Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Lecce. Domenica scorsa allo Stadio Via del Mare, infatti, i bianconeri sono riusciti a pareggiare nella seconda frazione di gara con Cambiaso, ma poi il team pugliese ha riportato il risultato in parità nei minuti finali con Rebic.

Questo pareggio contro il Lecce, dunque, ha fatto allontanare ancora di più la Juventus dal primato. Il Napoli di Antonio Conte capolista, visto il successo rimediato contro il Torino, dista ora sei punti.

La ‘Vecchia Signora’, dunque, è chiamata a vincere nel prossimo turno di campionato, ovvero quello casalingo di sabato prossimo contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, però, in casa Juventus bisogna registrare un addio in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, Ernesto Valverde blocca l’addio di Nico Williams: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘ElNacional’, infatti, Ernesto Valverde ha infatti bloccato la cessione di Nico Williams. Su quest’ultimo, di fatto, bisogna registrare l’interesse della Juventus ma anche quello di diverse big europee: PSG, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Aston Villa e Bayern Monaco.

Tuttavia, per prendere Nico Williams ‘basta’ pagare la clausola rescissoria: 58 milioni di euro. Ricordiamo che anche il Barcellona aveva provato a prendere l’attaccante esterno ma l’Athletic Bilbao è riuscito a trattenere la sua stella.