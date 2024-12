Allegri ha detto sì: è già nella capitale

Emergono gustose novità in merito al futuro di Massimiliano Allegri, il quale sembrerebbe aver scelto definitivamente la propria destinazione

In seguito alle numerose speculazioni relative al futuro di Massimiliano Allegri, nel corso delle ultime settimane sono emersi dei segnali inequivocabili sulle volontà del tecnico toscano, oltre a delle conferme in merito ai corteggiamenti di alcune società in giro per il Vecchio Continente.

Ogni società medio-grande attualmente alla deriva in acque non propriamente piacevoli sembrerebbe aver considerato il nome di Max Allegri, ai box dal suo addio alla Vecchia Signora attualmente in mano a Thiago Motta. Impossibile in tal senso non citare la Roma di Dan Friedkin, la cui confusione societaria si è inevitabilmente ripercossa sulla gestione quantomeno curiosa della panchina giallorossa.

Tre allenatori nel giro di una mancata di settimane non è certamente ciò a cui la tifoseria capitolina credeva di andare incontro quest’estate, quando un susseguirsi di operazioni di calciomercato piuttosto cospicue riuscì persino a illudere qualcuno di potersi giocare ad armi pari lo scudetto con le note rivali che attualmente stanno dando spettacolo sulla cima della Serie A.

Poco prima della rassicurante scelta di Claudio Ranieri i corridoi di Trigoria hanno visto diffondersi con una certa convinzione le voci in merito ad un forte interessamento nei confronti proprio di Allegri e, di recente, si è tornato ad ipotizzare il suo nome per il post Ranieri, considerando che l’allenatore di Testaccio a giugno lascerà la panchina per accomodarsi in dirigenza. Ecco le ultime su futuro di Allegri.

Allegri ha deciso: futuro in Premier League

Al netto delle feroci critiche riveute a causa di un sistema di gioco notoriamente poco frizzante sul piano offensivo o per l’assenza di soluzione tattiche non particolarmente raffinate – almeno per quanto concerne la sua seconda avvenura bianconera – pare che il sangue freddo e l’abilità nella gestione del gruppo manifestate da Allegri alla guida della Vecchia Signora stiano continuando a generare un certo interesse da parte di alcune società, tra le quali di recente sono emerse alcune esponenti della Premier League.

Secondo quanto riportato da tbrfootbal pare che il tecnico toscano abbia deciso definitivamente la propria destinazione, che dovrebbe corrispondere proprio all’affascinante e umida roccia su cui ogni weekend va in onda il campionato più spettacolare del mondo.

Allegri vuole sbarcare in Premier e, per ora, le tre squadre più interessate semberebbero essere Everton, Newcastle e West Ham. Quest’ultima in particolare, considerando anche la gita mensile di Allegri a Londra – dove starebbe imparando l’inglese -, parrebbe la più plausibile sinora.