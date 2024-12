Allenatore Roma, che annuncio: “Ranieri ha scelto Gasperini” | ASRL

Nuovo allenatore per la Roma. Il tecnico romano è appena approdato sulla panchina giallorossa ma si sta già pensando a colui che lo sostituirà.

La Roma di oggi sta muovendo i suoi primi passi con Claudio Ranieri. Il tecnico romano sembra aver già portato aria nuova all’interno della formazione giallorossa.

Ma la Roma di oggi sta muovendo i suoi primi passi con Ranieri pensando già al dopo-Ranieri. Il tecnico romano ha un accordo preciso con la proprietà americana. Per lui panchina giallorossa fino a giugno e poi una poltrona da dirigente. Ruolo importante ed influente. Ecco quindi che i pensieri della società giallorossa si divaricano in due precise direzioni. Rimettere in gareggiata la Roma di oggi ed ambire a raggiungere i traguardi prefissati ad inizio stagione, Coppa Italia e qualificazione alla prossima Champions League e, parallelamente, iniziare a pensare alla Roma di domani. Iniziando da colui che siederà sulla panchina giallorossa nel momento in cui Claudio Ranieri passerà dietro una scrivania.

A quanto pare è proprio Claudio Ranieri che sta valutando il dopo Claudio Ranieri.

Nuovo allenatore per la Roma. Ecco Gian Piero Gasperini

Il cambiamento parte sempre dal tecnico, colui che dovrà solcare il nuovo corso. Sarà così anche per la Roma dei Friedkin, che ne ha cambiati tre in una sola stagione.

Proprio per evitare un nuovo disastro occorre ponderare bene la scelta. Nel toto-nomi con vista sulla panchina della Roma compaiono sempre tre nomi di tecnici liberi da impegni: Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini. Secondo molti la scelta della dirigenza americana ricadrà su uno di questi profili. Sembra, però, che il tecnico romano si stia dirigendo altrove, pronto a calare il grande colpo ad effetto. L’indiscrezione di mercato è stata rilanciata da Angelo Papi di Asromalive, nel corso della trasmissione Twitch sul canale di “Daje Ale” di Alessio Manieri. le sue parole non lasciano dubbi e fanno già sognare: “Ranieri ha scelto Gasperini“. Il tecnico di Grugliasco è il sogno proibito di Ranieri. In estate il mister nerazzurro ha rifiutato le ‘ricche’ lusinghe di Aurelio De Laurentiis. Tirarlo fuori dal Centro Bortolotti di Zingonia, la fucina dei miracoli nerazzurri, è il capolavoro che insegue la Claudio Ranieri.