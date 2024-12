Da una capitale all’altra: via libera Allegri

Da una capitale all’altra, la posizione del mister è ormai chiarissima: arriva così il via libera per Massimiliano Allegri.

La stagione 2024 della Roma è stata caratterizzata da una serie di cambiamenti significativi, sia a livello tecnico che societario. Dopo l’esonero di José Mourinho nel gennaio 2024, la panchina giallorossa è stata affidata a Daniele De Rossi, ex capitano e bandiera del club. Nonostante un iniziale entusiasmo, il suo allontanamento a settembre ha avuto il ruolo di clamorosa sorpresa e di catalisi di un periodo di vera e propria crisi tra le fila giallorosse.

Successivamente alla parentesi Juric, la dirigenza ha scelto di affidare la squadra a Claudio Ranieri, tecnico di grande esperienza e già noto ai tifosi romanisti per i suoi precedenti incarichi. Ranieri ha accettato l’incarico con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra, ma con l’intesa di assumere un ruolo dirigenziale a partire da giugno 2025.

In questo contesto di transizione, il nome di Massimiliano Allegri è emerso come possibile allenatore della Roma, in futuro ma anche in quei giorni di stasi e di ricerca di un nome che portasse nuovamente i giallorossi a competere per ruoli più nobili, individuato poi nel testaccino. Allegri, noto per il suo approccio pragmatico e la capacità di gestire squadre di alto livello, potrebbe rappresentare la figura ideale per guidare la Roma in una nuova fase di crescita e ambizione.

Da una capitale all’altra: Roger Schmidt decisivo per il futuro di Allegri

Lo spessore del suo status, sin dalla separazione ufficiale e consensuale dalla Juventus, ha portato a numerose speculazioni e accostamenti, non solo limitati al panorama italiano. Tra i vari club accostati ad Allegri, in particolar modo, se n’erano segnalati anche alcuni di Premier League, tra cui quelli al West Ham United.

Rispetto a tale ipotesi, però, non sfugga quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg, che su X ha così parlato dell’attuale situazione West Ham: “Roger Schmidt è un altro nome in lizza per il West Ham. Il tecnico è anche tra i candidati per la panchina del RB Lipsia, come rivelato due settimane fa nel nostro programma Transfer Update, soprattutto ora che la posizione di Marco Rose non è più inattaccabile. Tuttavia, ci è stato riferito che al momento è improbabile che Schmidt accetti l’incarico in un nuovo club. Inoltre, il suo contratto con il Benfica non è ancora stato rescisso. L’interesse del West Ham per Sergio Conceicao non si è concretizzato di recente“.

In questo modo, dunque, l’eventuale mancato approdo di Schmidt potrebbe aiutare a sbloccare un approdo di Allegri a Londra, proprio grazie all’ancoramento contrattuale alla capitale portoghese dell’ormai ex allenatore del Lisbona.