La Roma si fascia le ferite: corsie d’emergenza Ranieri

In casa Roma, in attesa del match fondamentale di sabato prossimo contro il Lecce, bisogna registrare due notizie davvero importanti.

Dopo il ko rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, di fatto, la Roma è caduta di nuovo in campionato. Lunedì scorso, infatti, i giallorossi hanno perso per 0-2 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

C’è da dire che la squadra di Claudio Ranieri è stata sul pezzo, ma poi la ‘Dea’ ha portato a casa i tre punti con le reti realizzate da de Roon e dall’ex Nicolò Zaniolo (fischiatissimo dai tifosi giallorossi presenti allo Stadio Olimpico). La Roma, dunque, è quindicesima in classifica con soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato ora dal Como di Cesc Fabregas.

Proprio per questo motivo, di fatto, la sfida di sabato sera contro il Lecce è davvero fondamentale in casa capitolina. La Roma, infatti, deve obbligatoriamente vincere contro la squadra di Marco Giampaolo. Nel frattempo, però, bisogna registrare un possibile doppio addio nel gruppo di Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, Abdulhamid e Dahl potrebbero salutare il team capitolino già a gennaio: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano de’ Il Messaggero’, nonostante che siano arrivati a Roma solo la scorsa estate, i vari Samuel Dahl e Abdulhamid potrebbero già lasciare la squadra giallorossa. Il primo, infatti, potrebbe tornare in patria, soprattutto in qualche squadra della Serie B svedese.

Mentre per Abdulhamid, che in campionato ha giocato solo 12 minuti, è molto difficile trovare qualche team europeo pronto a prenderlo. Tuttavia, oltre a questi due giocatori, anche lo stesso Le Fée è finito sul banco degli imputati. Con queste notizie, al netto di Dovbyk e Soulé (anche se pure quest’ultimo sta trovando poco spazio), di fatto, viene ricofermata la bocciatura per la sessione estiva di calciomercato della scorsa estate.