Offerta a titolo definitivo: Roma-Juve al traguardo, ha già accettato

Le mosse di Juventus e Roma sono unite da un filo rosso piuttosto evidente: tuttavia, l’ultima offerta scompagina i piani

Pur affrontando la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta con il piglio giusto, alla fine la Roma anche contro gli orobici è uscito con zero punti all’attivo. La poca freddezza sotto porta nei momenti topici dell’incontro ha infatti impedito ai giallorossi di mettere le mani su una partita nella quale gli orobici hanno faticato ad esprimere il proprio gioco, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Come ammesso dallo stesso Claudio Ranieri nel corso delle dichiarazioni post partita, Artem Dovbyk non era al top della forma. Anche questo spiega l’opaca prestazione del bomber della Roma, che in un paio di occasioni avrebbe potuto sicuramente fare meglio. Ad ogni modo, a prescindere dalle ultime prove incolori dell’ex Girona, Ghisolfi è orientato a muovere passi concreti per l’acquisto di un altro attaccante in grado di far rifiatare il centravanti ucraino. Da leggere proprio in quest’ottica le ultime indiscrezioni riguardanti l’interessamento della Roma per Beto, ma non solo. Un altro profilo assolutamente spendibile per i capitolini è infatti quello di Evan Ferguson, non più centrale nel progetto tecnico del Brighton e desideroso di cambiare aria.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Nottingham Forest vuole anticipare tutti per Ferguson

Per l’attaccante irlandese, per il quale anche la Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi, i Seagulls non hanno però alcuna intenzione di fare sconti. Secondo quanto evidenziato da Football Insider, inoltre, si starebbero creando i presupposti giusti per una vera e propria asta a sorpresa.

Oltre a Fulham e Leicester, che vorrebbero definire l’operazione con la formula del prestito, è il Nottingham Forest la squadra maggiormente interessata all’acquisto di Ferguson. A tal proposito, i biancorossi starebbero studiando l’offerta giusta con cui sbaragliare la concorrenza: niente prestito, ma acquisto a titolo definitivo per anticipare tutti sul tempo. Dal canto suo, l’attaccante del Brighton avrebbe già fatto capire di considerare chiuso il suo ciclo al Brighton, ragion per cui sarebbe assolutamente propenso ad accettare l’eventuale offerta.