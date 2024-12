Quindici milioni e una prelazione: addio Roma, così salta tutto

Strada in salita per la Roma: la richiesta fa saltare il banco e crea un nuovo scenario a sorpresa per i giallorossi

A caccia di occasioni. Con la testa rivolta inevitabilmente al campo, la Roma di Claudio Ranieri non può permettersi di fallire il delicatissimo impegno casalingo contro il Lecce. Pur avendo dati segnali positivi anche contro l’Atalanta, infatti, Dybala e compagni devono ritornare al successo contro i salentini per evitare di farsi trascinare nei bassifondi della classifica. Intanto, l’area tecnica giallorossa è già al lavoro per riuscire a perfezionare quelle operazioni con le quali ci si aspetta di compiere un drastico rilancio delle ambizioni della Roma.

Sotto questo punto di vista, le priorità sembrano essere chiare. Oltre all’acquisto di un esterno destro (in questo senso il profilo di Zappa resta sempre piuttosto spendibile), la Roma sta lavorando con attenzione anche in attacco. Reparto in cui Artem Dovbyk in questo primo scorcio di stagione è stato letteralmente chiamato agli straordinari. A tal proposito, tra le opzioni ventilate con maggiore frequenza occhio alla pista che porta a Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo intriga e non poco la Roma e potrebbe dire addio al Napoli nel caso in cui dovesse arrivare una proposta irrinunciabile.

Calciomercato Roma, il Toro fa sul serio per Simeone: cosa cambia per Raspadori

Dal canto suo, la Roma studia il da farsi con la consapevolezza che la strada per mettere le mani sull’attaccante italiano si presenta piuttosto impervia. Non solo per la volontà di Conte – che non ha mai aperto all’ipotesi di lasciar partire il suo attaccante – ma anche per i nuovi, possibili intrecci di calciomercato.

A tal proposito, non è affatto passato inosservata l’ultima indiscrezione rilanciata da ‘Tuttosport’. Secondo quanto evidenziato, infatti, il Torino starebbe continuando a bussare con una certa insistenza alla porta del Napoli per provare a capire i margini di manovra per Simeone. La Richiesta di De Laurentiis sarebbe arrivata chiara e tonda: 15 milioni di euro più una sorta di prelazione per Ricci. Una presa di posizione importante quella del patron azzurro che ‘rischia’ di creare un effetto domino improvviso. Nel caso in cui venisse ceduto Simeone, infatti, le chances di una partenza di Raspadori si assottiglierebbero ulteriormente, costringendo la Roma in maniera inevitabile a virare su altri obiettivi.