Addio alla Roma anticipato: plusvalenza immediata e asta chiusa

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corriodi di Trigoria

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e, nel corso di dicembre, le società sparse in giro per la penisola dovranno individuare con precisione le lacune e gli esuberi da risolvere nel corso di gennaio, attraverso le varie operazioni in entrata e in uscita.

La Roma di Claudio Ranieri, oltre alla forte confusione accumulata sul piano tecnico-tattico a causa dei tre allenatori transitati sulla panchina nel giro di poche settimane, dovrà occuparsi di alcuni evidenti squilibri che caratterizzano l’organico giallorosso nonostante i circa 130 milioni di euro spesi in estate.

La sensazione è che, nonostante sia avvenuta una vera e propria rivoluzione tra agosto e luglio, la Roma necessiti di un’ulteriore terremoto interno, che permetta a mister Ranieri di traghettare la squadra con efficacia fino al nuovo allenatore. Le reprimende della tifoseria nei confronti di Ghisolfi sono oramai rinomate e riguardano in particolare l’assenza di un esterno destro di qualità – le prestazioni di Celik non hanno mai realmente restituito sensazioni positive – e di un vice Dovbyk.

I giallorossi dovranno comprare e, come ben sappiamo, quando si devono compiere delle operazioni in entrata, è il momento anche di farlo in uscita. Ecco le ultime in merito ad una pedina dello schiacciare giallorosso che potrebbe salutare la città eterna dopo appena sei mesi.

Hermoso saluta Trigoria a gennaio: torna in Spagna

Nonostante siano ormai passate diverse giornate di campionato, tra i numerosi innesti compiuti tra agosto e luglio vi sono più incognite che certezze, soprattutto a causa dei continui ribaltamenti di routine tattiche, che hanno valorizzato soltanto a tratti le qualità dei nuovi arrivati.

Ad esclusione di Manu Koné e Alexis Saelemaekers – il quale ha giocato poco, ma ha immediatamente manifestato una versatilità fuori dal comune -, il resto degli innesti estivi può dirsi ancora in fase di valutazione. Anche lo stesso Artem Dovbyk, il quale non ha saltato sostanzialmente nessun match, ha manifestato l’esigenza di un sistema di gioco definitivo, che gli permetta di ambientarsi realmente e iniziare a rendere con costanza.

Al perpetuo terremoto tattico avvenuto in autunno si sono sommati gli innumerevoli infortuni, che hanno ulteriormente complicato l’ottenimento di equilibri e gerarchie solide. Fulgido esempio di tale confusione è Mario Hermoso, sballottato da un ruolo all’altro della difesa e trattato alle volte da titolare inamovibile e altre da riserva delle riserve.

La sua permanenza romana non appare scontata e, difatti, nel corso di una diretta twtich di Asromalive, il direttore Daniele Trecca ha evidenziato le possibili destinazioni invernali del difensore spagnolo. Al contrario di quanto suggerivano le recenti voci che lo vedevano nel mirino del Real Madrid – che al contrario dovrebbe puntare quasi certamente sui prodotti delle giovanili come Asencio -, Hermoso sembrerebbe essere segnato sui taccuini di Real Betis e Villareal.